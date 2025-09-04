https://ria.ru/20250904/vef-2039573975.html

Компании из Японии и Южной Кореи участвуют в ВЭФ-2025

Компании из Японии и Южной Кореи участвуют в ВЭФ-2025 - РИА Новости, 04.09.2025

Компании из Японии и Южной Кореи участвуют в ВЭФ-2025

Компании из Японии и Южной Кореи принимают участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) во Владивостоке напрямую или через своих представителей в РФ,... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компании из Японии и Южной Кореи принимают участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) во Владивостоке напрямую или через своих представителей в РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "В работе форума принимают участие представители частного бизнеса и эксперты из Японии и Южной Кореи, либо напрямую, либо через представителей в России", - сказал Стуглев. Он уточнил, что для представителей Японии и Южной Кореи основным ограничением является логистика. "Тут вроде бы до Японии рукой подать, и раньше авиасообщение позволяло за 1,5 часа добраться до ближайшего города. На сегодняшний день для тех, кто хочет непосредственно из Японии попасть в Российскую Федерацию, это такой квест - лететь через Китай, либо через какие-то другие страны. Но, тем не менее, коллеги решают этот вопрос, участвуют в Восточном экономическом форуме", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

