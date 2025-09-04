https://ria.ru/20250904/vef-2039573975.html
Компании из Японии и Южной Кореи участвуют в ВЭФ-2025
Компании из Японии и Южной Кореи участвуют в ВЭФ-2025 - РИА Новости, 04.09.2025
Компании из Японии и Южной Кореи участвуют в ВЭФ-2025
Компании из Японии и Южной Кореи принимают участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) во Владивостоке напрямую или через своих представителей в РФ,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:04:00+03:00
2025-09-04T09:04:00+03:00
2025-09-04T09:04:00+03:00
экономика
япония
южная корея
владивосток
александр стуглев
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038832857_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fb8f06f5c06a44a8aa850045389aca71.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компании из Японии и Южной Кореи принимают участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) во Владивостоке напрямую или через своих представителей в РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "В работе форума принимают участие представители частного бизнеса и эксперты из Японии и Южной Кореи, либо напрямую, либо через представителей в России", - сказал Стуглев. Он уточнил, что для представителей Японии и Южной Кореи основным ограничением является логистика. "Тут вроде бы до Японии рукой подать, и раньше авиасообщение позволяло за 1,5 часа добраться до ближайшего города. На сегодняшний день для тех, кто хочет непосредственно из Японии попасть в Российскую Федерацию, это такой квест - лететь через Китай, либо через какие-то другие страны. Но, тем не менее, коллеги решают этот вопрос, участвуют в Восточном экономическом форуме", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/vef-2039419246.html
https://ria.ru/20250904/stend-2039567853.html
япония
южная корея
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038832857_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_08d0421fa8f998097292e4fcfea5f738.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, япония, южная корея, владивосток, александр стуглев, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Япония, Южная Корея, Владивосток, Александр Стуглев, Дальневосточный федеральный университет
Компании из Японии и Южной Кореи участвуют в ВЭФ-2025
Компании из Японии и Южной Кореи принимают участие в ВЭФ-2025 во Владивостоке