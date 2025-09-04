https://ria.ru/20250904/vebrf-2039748032.html

ВЭБ.РФ: импортозамещение важно для достижения техлидерства России

ВЭБ.РФ: импортозамещение важно для достижения техлидерства России - РИА Новости, 04.09.2025

ВЭБ.РФ: импортозамещение важно для достижения техлидерства России

Импортозамещение является важным этапом достижения технологического лидерства России, сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на сессии "Наука +... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:26:00+03:00

2025-09-04T18:26:00+03:00

2025-09-04T18:26:00+03:00

вэб.рф (вэб)

россия

импортозамещение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039746843_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_83f31704a8806798354ae77e55f1ee81.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Импортозамещение является важным этапом достижения технологического лидерства России, сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на сессии "Наука + бизнес: технологический суверенитет и развитие инновационной экономики" Восточного экономического форума. "В большинстве случаев невозможно прийти к техлидерству без импортозамещения", — подчеркнул Дроздов, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ. По его словам, ВЭБ.РФ уделяет внимание обоим направлениям. "Срочное – это импортозамещение, а важное – это техлидерство", – отметил Дроздов. Зампред госкорпорации рассказал о системе финансирования технологических проектов. "Мы понимаем партнерство – как партнерство с финансовыми институтами, которые позволяют привлекать дополнительное финансирование для проекта. Если говорить о цикле создания производства, то это синдикаты с коммерческими банками, которые позволяют привлекать дополнительное финансирование на этой стадии", – пояснил он. Дроздов также отметил успехи в развитии технологического предпринимательства. "Мы последние 15 лет были увлечены созданием класса технологических предпринимателей. На мой взгляд, он в целом создан. С точки зрения малого технологического предпринимательства мы сделали большой шаг вперед", — сказал он. Следующий этап – переход от прототипа к масштабированию, от единичного образца к созданию технологии для серийного, конкурентоспособного производства. "Здесь нужно решать и задачи себестоимости, и преодоления технологических рисков. Если у вас работает прототип, это не значит, что у вас все работает в серии", - отметил Дроздов. В периметре координации ВЭБ.РФ находятся шесть институтов развития – Сколково, Сколтех, РФРИТ, ФСИ, КМСП и АТР. Поддержка предпринимательства и технологическое лидерство входят в число пяти ключевых направлений стратегии группы до 2030 года. В партнерстве с государством и бизнесом госкорпорация планирует поддержать проекты объемом более 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов – с участием ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20250904/veb-2039614158.html

https://ria.ru/20250904/veb-2039601184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэб.рф (вэб), россия, импортозамещение