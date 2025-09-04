Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ: импортозамещение важно для достижения техлидерства России
04.09.2025
18:26 04.09.2025
ВЭБ.РФ: импортозамещение важно для достижения техлидерства России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Импортозамещение является важным этапом достижения технологического лидерства России, сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на сессии "Наука + бизнес: технологический суверенитет и развитие инновационной экономики" Восточного экономического форума.
"В большинстве случаев невозможно прийти к техлидерству без импортозамещения", — подчеркнул Дроздов, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ.
По его словам, ВЭБ.РФ уделяет внимание обоим направлениям.
"Срочное – это импортозамещение, а важное – это техлидерство", – отметил Дроздов.
Зампред госкорпорации рассказал о системе финансирования технологических проектов.
"Мы понимаем партнерство – как партнерство с финансовыми институтами, которые позволяют привлекать дополнительное финансирование для проекта. Если говорить о цикле создания производства, то это синдикаты с коммерческими банками, которые позволяют привлекать дополнительное финансирование на этой стадии", – пояснил он.
Дроздов также отметил успехи в развитии технологического предпринимательства.
"Мы последние 15 лет были увлечены созданием класса технологических предпринимателей. На мой взгляд, он в целом создан. С точки зрения малого технологического предпринимательства мы сделали большой шаг вперед", — сказал он.
Следующий этап – переход от прототипа к масштабированию, от единичного образца к созданию технологии для серийного, конкурентоспособного производства.
"Здесь нужно решать и задачи себестоимости, и преодоления технологических рисков. Если у вас работает прототип, это не значит, что у вас все работает в серии", - отметил Дроздов.
В периметре координации ВЭБ.РФ находятся шесть институтов развития – Сколково, Сколтех, РФРИТ, ФСИ, КМСП и АТР. Поддержка предпринимательства и технологическое лидерство входят в число пяти ключевых направлений стратегии группы до 2030 года. В партнерстве с государством и бизнесом госкорпорация планирует поддержать проекты объемом более 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов – с участием ВЭБ.РФ.
