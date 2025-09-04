https://ria.ru/20250904/veb-2039614158.html

ВЭБ: Байкальск станет точкой притяжения для туризма и деловой активности

ВЭБ: Байкальск станет точкой притяжения для туризма и деловой активности - РИА Новости, 04.09.2025

ВЭБ: Байкальск станет точкой притяжения для туризма и деловой активности

04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Развитие Байкальска носит комплексный характер — это и создание туристического центра международного уровня, и формирование условий для развития деловой и общественной сфер города, а значит, возможностей для трудоустройства и повышения качества жизни людей, сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. Заявление прозвучало на сессии Восточного экономического форума "Берег Байкала: перспективы перезагрузки механизма ГЧП". Тарабрин отметил, что развитие Байкальска и в первую очередь территории бывшего БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) — один из приоритетов на уровне президента и правительства России, а также руководства Иркутской области. ВЭБ.РФ активно и последовательно участвует в реализации проекта. В 2022 году был создан мастер-план всего Байкальска, на основе которого правительством РФ разработана и утверждена программа социально-экономического развития города до 2040 года. "Почему инвесторам будет интересна эта территория? Есть воля федеральных властей, регионального правительства. Проект находится на личном контроле губернатора. Комплексное развитие организуем во взаимодействии с широким кругом инвесторов: как с крупным, так и со средним и малым бизнесом. Общая задача — создать возможности и для развития центра туризма международного уровня, деловой и общественной сфер города. Байкал — мировое достояние, и это направление будет одним из лучших для туризма и для жизни", — отметил Тарабрин, его слова приводит пресс-служба ВЭБ.РФ. По его словам, в Байкальске наблюдается позитивная динамика — численность населения выросла с 12 тысяч до 13,5 тысячи человек, и важно закрепить этот тренд. В комплексном развитии города активно участвует бизнес. Одна из точек притяжения — горнолыжный курорт "Гора Соболиная". Также реализуется проект международного центра водных ресурсов с производством воды "Байкал", идет строительство четырех- и пятизвездочных гостиниц, экоплощадки. В рамках второго этапа проекта планируется развитие агрокластера, технопарков и образовательных кластеров для подготовки персонала. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Среди пяти ключевых направлений стратегии группы — крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация развития поддержит проекты объемом больше 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов с участием ВЭБа. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

