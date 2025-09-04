https://ria.ru/20250904/ukraina-2039792166.html

Украинских таксистов будут штрафовать за русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская пригрозила штрафами водителям такси, которые общаются с пассажирами на русском, а не РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская пригрозила штрафами водителям такси, которые общаются с пассажирами на русском, а не украинском языке. Она прокомментировала видео в соцсети, на котором таксист в Харькове отказался обслуживать пассажира на украинском языке и выключить музыку на русском, отметив, что он понесет наказание. По ее словам, он нарушил закон "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", по которому услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на украинском. "Непосредственным нарушителям языкового закона в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей предусмотрено административное взыскание в виде наложения штрафа… 3,4 тысячи-5,1 тысячи гривен (82,19 – 123,28 доллара – ред.)… Я приняла решение о начале мер государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение к нацполиции и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны", - приводит слова Ивановской офис языкового омбудсмена на своей странице в соцсети Facebook*.Она также добавила, что обратилась в службы такси с призывом тщательно проверять водителей на знание украинского языка. При этом в конце июля Ивановская признала, что языковой закон не запрещает исполнение песен на русском языке в публичном пространстве. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

