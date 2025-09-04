https://ria.ru/20250904/ukraina-2039780428.html
Экс-аналитик ЦРУ указал на тревожную деталь в решениях ЕС по Украине
Европейские лидеры делают заявления и принимают решения по Украине в приступах тревоги и паники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Европейские лидеры делают заявления и принимают решения по Украине в приступах тревоги и паники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала The Duran."Европа собирается предоставить Украине ракеты большой дальности. <…> Это просто безумие. Знаете, говоря о панике, именно так лидеры ЕС и реагируют — эмоционально, не руководствуясь ни разумом, ни логикой", — отметил он.Эксперт добавил, что, по его мнению, они демонстрируют "полное отсутствие здравого смысла", поскольку не осознают, что происходит на самом деле.Ранее в британском правительстве сообщили, что участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
