Экс-аналитик ЦРУ указал на тревожную деталь в решениях ЕС по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 04.09.2025
Экс-аналитик ЦРУ указал на тревожную деталь в решениях ЕС по Украине
Европейские лидеры делают заявления и принимают решения по Украине в приступах тревоги и паники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
париж
великобритания
ларри джонсон
кир стармер
эммануэль макрон
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Европейские лидеры делают заявления и принимают решения по Украине в приступах тревоги и паники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала The Duran."Европа собирается предоставить Украине ракеты большой дальности. &lt;…&gt; Это просто безумие. Знаете, говоря о панике, именно так лидеры ЕС и реагируют — эмоционально, не руководствуясь ни разумом, ни логикой", — отметил он.Эксперт добавил, что, по его мнению, они демонстрируют "полное отсутствие здравого смысла", поскольку не осознают, что происходит на самом деле.Ранее в британском правительстве сообщили, что участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
в мире, украина, париж, великобритания, ларри джонсон, кир стармер, эммануэль макрон, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Париж, Великобритания, Ларри Джонсон, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз, НАТО
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Европейские лидеры делают заявления и принимают решения по Украине в приступах тревоги и паники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала The Duran.
"Европа собирается предоставить Украине ракеты большой дальности. <…> Это просто безумие. Знаете, говоря о панике, именно так лидеры ЕС и реагируют — эмоционально, не руководствуясь ни разумом, ни логикой", — отметил он.
Эксперт добавил, что, по его мнению, они демонстрируют "полное отсутствие здравого смысла", поскольку не осознают, что происходит на самом деле.
Ранее в британском правительстве сообщили, что участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.
Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПарижВеликобританияЛарри ДжонсонКир СтармерЭммануэль МакронЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ЕвросоюзНАТО
 
 
