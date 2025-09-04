https://ria.ru/20250904/ukraina-2039775542.html

Премьер Италии заявила о неготовности отправлять войска на Украину

Премьер Италии заявила о неготовности отправлять войска на Украину

РИМ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на конференции "коалиции желающих" представила предложение о механизме коллективной защите Украину по образцу статьи 5 устава НАТО и подтвердила неготовность отправлять итальянских солдат в составе некоего западного контингента для поддержания мира, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. "Председатель Совмина снова представила предложение о создании механизма коллективной безопасности, основанного на статье 5 Вашингтонского договора, в качестве ключевого элемента политического компонента гарантий безопасности Украины. Подтвердив неготовность Италии отправлять войска на Украину, президент Мелони продемонстрировала открытость к поддержке потенциального прекращения огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины", - говорится в сообщении. Мелони, как отмечается, приняла участие во встрече в видеорежиме. Как заявило руководство итальянского правительства, достижение справедливого и прочного мира на Украине возможно при подходе, который "сочетает в себе постоянную поддержку Киева, стремление к прекращению боевых действий, коллективное давление на Россию, в том числе посредством санкций, а также прочные и надежные гарантии безопасности, которые будут определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики". Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

