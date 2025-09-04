https://ria.ru/20250904/ukraina-2039766386.html

СМИ: на Украине пять человек обвинили в коррупции при закупках ПО

СМИ: на Украине пять человек обвинили в коррупции при закупках ПО - РИА Новости, 04.09.2025

СМИ: на Украине пять человек обвинили в коррупции при закупках ПО

Антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение пяти лицам, причастным к коррупционной схеме при закупках программного обеспечения для министерства... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T19:32:00+03:00

2025-09-04T19:32:00+03:00

2025-09-04T19:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

роман коваль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/09/1520070917_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_209fafe452c09587330a2fba5c19b641.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение пяти лицам, причастным к коррупционной схеме при закупках программного обеспечения для министерства социальной политики, среди подозреваемых бывшие чиновники, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. "Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых бывшие чиновники минсоцполитики, госспецсвязи и пенсионного фонда, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для минсоцполитики, которая нанесла государственному бюджету более 29 миллионов гривен (почти 701 тысяча долларов) ущерба", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Среди подозреваемых, как сообщает издание, бывший заместитель министра социальной политики Валерий Бушков, руководитель департамента минсоцполитики, имя которого не называется, бывший заместитель председателя госспецсвязи Виктор Жора, владелец группы компаний, IT-предприниматель и организатор схемы Роман Коваль, а также его сотрудник, бывший глава пенсионного фонда Алексей Зарудный. По данным следствия, в 2020–2021 годах Коваль с остальными подозреваемыми организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам. Сначала они остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации, на который потратили более 950 тысяч долларов, чтобы открыть путь для подконтрольной компании. Затем обеспечили проведение тендера с условиями, которые отсекали других участников, и привлекли еще одну подконтрольную компанию для создания видимости конкуренции. "В результате минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене, что привело к убыткам государственного бюджета на более чем 29 миллионов гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в издании. Уточняется, что бывший заместитель председателя госспецсвязи Виктор Жора и предприниматель Роман Коваль уже являются обвиняемыми по делу о завладении более 62 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов) при закупках программного обеспечения в госспецсвязи, которое находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде. На данный момент досудебное расследование продолжается.

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038328345.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, роман коваль