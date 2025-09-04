https://ria.ru/20250904/ukraina-2039766386.html
СМИ: на Украине пять человек обвинили в коррупции при закупках ПО
СМИ: на Украине пять человек обвинили в коррупции при закупках ПО - РИА Новости, 04.09.2025
СМИ: на Украине пять человек обвинили в коррупции при закупках ПО
Антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение пяти лицам, причастным к коррупционной схеме при закупках программного обеспечения для министерства... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:32:00+03:00
2025-09-04T19:32:00+03:00
2025-09-04T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
роман коваль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/09/1520070917_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_209fafe452c09587330a2fba5c19b641.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение пяти лицам, причастным к коррупционной схеме при закупках программного обеспечения для министерства социальной политики, среди подозреваемых бывшие чиновники, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. "Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых бывшие чиновники минсоцполитики, госспецсвязи и пенсионного фонда, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для минсоцполитики, которая нанесла государственному бюджету более 29 миллионов гривен (почти 701 тысяча долларов) ущерба", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Среди подозреваемых, как сообщает издание, бывший заместитель министра социальной политики Валерий Бушков, руководитель департамента минсоцполитики, имя которого не называется, бывший заместитель председателя госспецсвязи Виктор Жора, владелец группы компаний, IT-предприниматель и организатор схемы Роман Коваль, а также его сотрудник, бывший глава пенсионного фонда Алексей Зарудный. По данным следствия, в 2020–2021 годах Коваль с остальными подозреваемыми организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам. Сначала они остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации, на который потратили более 950 тысяч долларов, чтобы открыть путь для подконтрольной компании. Затем обеспечили проведение тендера с условиями, которые отсекали других участников, и привлекли еще одну подконтрольную компанию для создания видимости конкуренции. "В результате минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене, что привело к убыткам государственного бюджета на более чем 29 миллионов гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в издании. Уточняется, что бывший заместитель председателя госспецсвязи Виктор Жора и предприниматель Роман Коваль уже являются обвиняемыми по делу о завладении более 62 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов) при закупках программного обеспечения в госспецсвязи, которое находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде. На данный момент досудебное расследование продолжается.
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038328345.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/09/1520070917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8cab19d75867db662b65dc650926af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, роман коваль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роман Коваль
СМИ: на Украине пять человек обвинили в коррупции при закупках ПО
На Украине пять человек подозреваются в коррупционной схеме при закупках ПО
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение пяти лицам, причастным к коррупционной схеме при закупках программного обеспечения для министерства социальной политики, среди подозреваемых бывшие чиновники, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых бывшие чиновники минсоцполитики, госспецсвязи и пенсионного фонда, причастным к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для минсоцполитики, которая нанесла государственному бюджету более 29 миллионов гривен (почти 701 тысяча долларов) ущерба", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Среди подозреваемых, как сообщает издание, бывший заместитель министра социальной политики Валерий Бушков, руководитель департамента минсоцполитики, имя которого не называется, бывший заместитель председателя госспецсвязи Виктор Жора, владелец группы компаний, IT-предприниматель и организатор схемы Роман Коваль
, а также его сотрудник, бывший глава пенсионного фонда Алексей Зарудный.
По данным следствия, в 2020–2021 годах Коваль с остальными подозреваемыми организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам. Сначала они остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации, на который потратили более 950 тысяч долларов, чтобы открыть путь для подконтрольной компании. Затем обеспечили проведение тендера с условиями, которые отсекали других участников, и привлекли еще одну подконтрольную компанию для создания видимости конкуренции.
"В результате минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене, что привело к убыткам государственного бюджета на более чем 29 миллионов гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в издании.
Уточняется, что бывший заместитель председателя госспецсвязи Виктор Жора и предприниматель Роман Коваль уже являются обвиняемыми по делу о завладении более 62 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов) при закупках программного обеспечения в госспецсвязи, которое находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде. На данный момент досудебное расследование продолжается.