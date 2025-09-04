https://ria.ru/20250904/ukraina-2039720420.html
В МИД России рассказали, к чему может привести ликвидация Киевом УПЦ
В МИД России рассказали, к чему может привести ликвидация Киевом УПЦ - РИА Новости, 04.09.2025
В МИД России рассказали, к чему может привести ликвидация Киевом УПЦ
Киев продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы Украины, ведет открытую войну с Украинской православной церковью (УПЦ) методами... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киев продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы Украины, ведет открытую войну с Украинской православной церковью (УПЦ) методами физического и психологического насилия, заявил специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех."Ситуация выходит далеко за пределы нарушения права на свободу вероисповедания. Речь идет о ликвидации одной из крупнейших не только в отдельной стране, но в общемировом масштабе конфессий. Вместе с ней может уйти в небытие духовно-культурное наследие целого народа", - отметили в МИД РФ.
