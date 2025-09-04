https://ria.ru/20250904/ukraina-2039717014.html

Украина получила уже больше миллиона крупнокалиберных снарядов от Чехии

ПРАГА, 4 сен - РИА Новости. В рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" Украина в 2025 году получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артснарядов, до конца года их должно быть передано 1,5 миллиона единиц или даже более, заявил в четверг на пресс-конференции после переговоров в Праге с генсеком НАТО Марком Рютте чешский премьер Петр Фиала. "В рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" Украина в 2025 году получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, до конца этого года их число может составить, как и в 2024 году, полтора миллиона единиц или даже более. Эта инициатива показывает, что даже небольшая страна может играть важную роль и вносить весомый вклад в европейскую безопасность", - сказал Фиала. По словам премьера, за время деятельности нынешнего правительства (2021-2025 годы – ред.) Чехия превратилась из "безбилетного пассажира" в страну, которая является активным союзником (в рамках НАТО – ред.) и выполняет свои обязательства, взятые при вступлении в альянс. В минувшем году Чехия выделила на оборонные нужды 2% ВВП и запланировала увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП к 2030 году и до 5% - к 2035 году. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

