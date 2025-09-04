Рейтинг@Mail.ru
Украина получила уже больше миллиона крупнокалиберных снарядов от Чехии - РИА Новости, 04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 04.09.2025
Украина получила уже больше миллиона крупнокалиберных снарядов от Чехии
Украина получила уже больше миллиона крупнокалиберных снарядов от Чехии
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
россия
петр фиала
сергей лавров
марк рютте
ПРАГА, 4 сен - РИА Новости. В рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" Украина в 2025 году получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артснарядов, до конца года их должно быть передано 1,5 миллиона единиц или даже более, заявил в четверг на пресс-конференции после переговоров в Праге с генсеком НАТО Марком Рютте чешский премьер Петр Фиала. "В рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" Украина в 2025 году получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, до конца этого года их число может составить, как и в 2024 году, полтора миллиона единиц или даже более. Эта инициатива показывает, что даже небольшая страна может играть важную роль и вносить весомый вклад в европейскую безопасность", - сказал Фиала. По словам премьера, за время деятельности нынешнего правительства (2021-2025 годы – ред.) Чехия превратилась из "безбилетного пассажира" в страну, которая является активным союзником (в рамках НАТО – ред.) и выполняет свои обязательства, взятые при вступлении в альянс. В минувшем году Чехия выделила на оборонные нужды 2% ВВП и запланировала увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП к 2030 году и до 5% - к 2035 году. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
в мире, украина, чехия, россия, петр фиала, сергей лавров, марк рютте, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Россия, Петр Фиала, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украина получила уже больше миллиона крупнокалиберных снарядов от Чехии

Фиала: Украина получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных снарядов от Чехии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаги Чешской Республики и Евросоюза. Архивное фото
ПРАГА, 4 сен - РИА Новости. В рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" Украина в 2025 году получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артснарядов, до конца года их должно быть передано 1,5 миллиона единиц или даже более, заявил в четверг на пресс-конференции после переговоров в Праге с генсеком НАТО Марком Рютте чешский премьер Петр Фиала.
"В рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" Украина в 2025 году получила уже 1,1 миллиона крупнокалиберных артиллерийских снарядов, до конца этого года их число может составить, как и в 2024 году, полтора миллиона единиц или даже более. Эта инициатива показывает, что даже небольшая страна может играть важную роль и вносить весомый вклад в европейскую безопасность", - сказал Фиала.
По словам премьера, за время деятельности нынешнего правительства (2021-2025 годы – ред.) Чехия превратилась из "безбилетного пассажира" в страну, которая является активным союзником (в рамках НАТО – ред.) и выполняет свои обязательства, взятые при вступлении в альянс. В минувшем году Чехия выделила на оборонные нужды 2% ВВП и запланировала увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП к 2030 году и до 5% - к 2035 году.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Трофейный колесный танк АМХ на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ВСУ не видят смысла в использовании французских танков
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияРоссияПетр ФиалаСергей ЛавровМарк РюттеНАТОВооруженные силы Украины
 
 
