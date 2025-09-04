https://ria.ru/20250904/ukraina-2039618591.html

МИД России выразил надежду на сохранение положительной динамики по Украине

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется, что позитивная динамика по украинскому вопросу, которая была намечена после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, будет сохранена, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем... В этом контексте отмечаем посреднические усилия американской стороны. Надеемся, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа будет сохранена", - заявил в интервью журналу "Новые регионы России" Галузин.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

