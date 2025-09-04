https://ria.ru/20250904/ukraina-2039618591.html
МИД России выразил надежду на сохранение положительной динамики по Украине
МИД России выразил надежду на сохранение положительной динамики по Украине - РИА Новости, 04.09.2025
МИД России выразил надежду на сохранение положительной динамики по Украине
Россия надеется, что позитивная динамика по украинскому вопросу, которая была намечена после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:06:00+03:00
2025-09-04T11:06:00+03:00
2025-09-04T11:15:00+03:00
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется, что позитивная динамика по украинскому вопросу, которая была намечена после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, будет сохранена, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем... В этом контексте отмечаем посреднические усилия американской стороны. Надеемся, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа будет сохранена", - заявил в интервью журналу "Новые регионы России" Галузин.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://ria.ru/20250901/ushakov-2038908267.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
МИД России выразил надежду на сохранение положительной динамики по Украине
МИД РФ: Россия надеется на сохранение наметившейся динамики по Украине