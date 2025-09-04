Рейтинг@Mail.ru
МИД России выразил надежду на сохранение положительной динамики по Украине
11:06 04.09.2025 (обновлено: 11:15 04.09.2025)
МИД России выразил надежду на сохранение положительной динамики по Украине
в мире
россия
украина
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется, что позитивная динамика по украинскому вопросу, которая была намечена после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, будет сохранена, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем... В этом контексте отмечаем посреднические усилия американской стороны. Надеемся, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа будет сохранена", - заявил в интервью журналу "Новые регионы России" Галузин.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия надеется, что позитивная динамика по украинскому вопросу, которая была намечена после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, будет сохранена, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Руководство нашей страны неоднократно подчеркивало, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем... В этом контексте отмечаем посреднические усилия американской стороны. Надеемся, что позитивная динамика, наметившаяся после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа будет сохранена", - заявил в интервью журналу "Новые регионы России" Галузин.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Ушаков рассказал о пониманиях, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске
1 сентября, 17:21
 
В мире Россия Украина
 
 
