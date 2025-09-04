Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" до ее завершения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 04.09.2025 (обновлено: 17:06 04.09.2025)
Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" до ее завершения
2025-09-04T15:56:00+03:00
2025-09-04T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
париж
франция
стив уиткофф
эммануэль макрон
владимир зеленский
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу так называемой коалиции желающих в Париже, пишет издание "Страна.ua"."Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" спустя 20 минут после ее начала", — говорится в публикации.Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, сейчас участники мероприятия проводят видеозвонок с Дональдом Трампом. По его словам, беседа началась в 15:20 мск.Встреча так называемой коалиции желающих проходит в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствует Владимир Зеленский. Гарантии безопасности для УкраиныТрамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.
2025
Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул встречу коалиции желающих спустя 20 минут

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи "коалиции желающих" в Париже. 4 сентября 2025
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи коалиции желающих в Париже. 4 сентября 2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи "коалиции желающих" в Париже. 4 сентября 2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу так называемой коалиции желающих в Париже, пишет издание "Страна.ua".
"Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" спустя 20 минут после ее начала", — говорится в публикации.
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности
"Коалиция желающих" готова поставить Украине ракеты большой дальности
Вчера, 15:16
Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, сейчас участники мероприятия проводят видеозвонок с Дональдом Трампом. По его словам, беседа началась в 15:20 мск.
Встреча так называемой коалиции желающих проходит в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствует Владимир Зеленский.
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
Вчера, 04:04

Гарантии безопасности для Украины

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

В конце августа газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что Трамп прорабатывает обходной путь. По данным СМИ, он ведет переговоры с европейцами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.

Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
1 сентября, 08:00
 
