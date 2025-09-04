Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" до ее завершения
Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул встречу коалиции желающих спустя 20 минут
© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи "коалиции желающих" в Париже. 4 сентября 2025
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи "коалиции желающих" в Париже. 4 сентября 2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу так называемой коалиции желающих в Париже, пишет издание "Страна.ua".
"Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" спустя 20 минут после ее начала", — говорится в публикации.
Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, сейчас участники мероприятия проводят видеозвонок с Дональдом Трампом. По его словам, беседа началась в 15:20 мск.
Встреча так называемой коалиции желающих проходит в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствует Владимир Зеленский.
Гарантии безопасности для Украины
Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
В конце августа газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что Трамп прорабатывает обходной путь. По данным СМИ, он ведет переговоры с европейцами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.
Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.