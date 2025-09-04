https://ria.ru/20250904/uitkoff-2039701059.html

Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" до ее завершения

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу так называемой коалиции желающих в Париже, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:56:00+03:00

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу так называемой коалиции желающих в Париже, пишет издание "Страна.ua"."Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" спустя 20 минут после ее начала", — говорится в публикации.Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, сейчас участники мероприятия проводят видеозвонок с Дональдом Трампом. По его словам, беседа началась в 15:20 мск.Встреча так называемой коалиции желающих проходит в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствует Владимир Зеленский. Гарантии безопасности для УкраиныТрамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.

