Важные правила от хирурга-долгожителя, который оперировал даже в 100 лет
Федор Григорьевич Углов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сделав операцию в 100 лет — и этим поразил даже опытных коллег. Великий советский врач Федор Углов оставил потомкам не только медицинские открытия, но и секреты долголетия. Очень простые, но эффективные.
"Даже дворником вам быть нельзя"
"Силы мне дала прекрасная русская река Лена", — любил повторять о себе Федор Углов. Будущий хирург родился в 1904 году в маленьком селе Чугуево, за тысячу километров от Иркутска. Его отец, ссыльный рабочий-слесарь, и мать-крестьянка растили большую семью: у Феди было двое братьев и три сестры.
Первым настоящим авторитетом для мальчика стала мать, простая женщина без образования. Она была мягкой с людьми, но строгой к себе и детям.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкСоветский хирург, писатель и общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, главный редактор журнала "Вестник хирургии имени И. И. Грекова", академик АМН СССР Федор Григорьевич Углов на даче в Комарово
"Делайте как можно больше добра и не ждите благодарности", — повторяла Анастасия Углова. Он пронес ее завет через всю жизнь: не стремился к славе, честно выполнял работу и учил студентов относиться к каждому пациенту так, словно перед ними самый близкий человек.
Другим примером стал сельский врач Светлов. Он видел, как тот вытаскивал людей буквально с того света, и твердо решил: станет медиком. В институт Углов добирался почти как Ломоносов — месяц в пути: лодки, лошади, пароходы, пешие переходы.
Учился с упорством. Услышав однажды от преподавателя "С такими руками вам не то что хирургом, даже дворником быть нельзя", Федор не сдался.
Каждый день он тренировал пальцы, развивал ловкость и силу, делал швы на мокрой марле, отрабатывал движения до идеала. Вскоре тот же наставник уже хвалил студента за мастерство и точность.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкСоветский хирург, доктор медицинских наук, академик АМН СССР Федор Григорьевич Углов во время обхода
Выжил чудом
На втором курсе Федор Углов оказался на грани смерти. Поездка в Ленинград обернулась для него страшным набором болезней: тиф брюшной и сыпной, сепсис, тяжелые осложнения. Выжил он чудом — благодаря своей однокурснице Вере Трофимовой. Девушка училась на гинеколога, воспитывала одна ребенка и при этом нашла силы сутками ухаживать за больным товарищем. Когда Углов встал на ноги, он сделал Вере предложение. Так они стали мужем и женой.
В 1929-м Федор Григорьевич окончил обучение в Саратове и начал практику в Кисловке на Волге, затем в Киренске, позже в Абхазии. В 1937 году он поступил в аспирантуру Ленинградского мединститута.
Хирург-онколог Федор Углов
Его методы тогда казались невероятными: коллеги просто не верили, что можно делать такие операции. "Это все сказки барона Мюнхгаузена", — усмехался профессор Антон Заблудовский. Но, увидев работу Углова собственными глазами, изменил мнение раз и навсегда.
В блокадные годы Федор Григорьевич спасал раненых и больных. На мизерном пайке, при чудовищной нагрузке он едва держался на ногах, перед глазами часто темнело.
И только случай помог ему выжить: на месяц его назначили заместителем директора госпиталя, он обязан был пробовать еду для пациентов. Эти крохи, как пишет АиФ, дали ему силы работать и бороться за жизнь других.
Советский хирург Федор Углов
"Как покорение космоса"
После войны врач остался в Ленинграде. Он ездил по всей области, оперируя в маленьких селах и райцентрах. Сколько жизней он спас — никто уже не подсчитает. Как и многие хирурги его поколения, Углов был универсалом: одинаково уверенно брался за операции на сердце, легких, пищеводе. И часто делал то, что до него не делал никто в мире. Именно он первым в истории медицины разработал искусственный клапан сердца.
Американский кардиохирург Майкл Эллис Дебейки, сам легенда мировой хирургии, говорил:
"Профессор Углов — ваше национальное достояние. Он продвинул хирургию так же высоко, как вы продвинули покорение космоса".
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкХирург-онколог, академик, лауреат Ленинской премии Федор Углов
Хирург-онколог, академик, лауреат Ленинской премии Федор Углов
Но Углов не ограничивался только медициной. Он вел кампанию по борьбе с алкоголизмом: читал лекции, писал письма в правительство. В 1950-е он стал пропагандировать здоровый образ жизни, объясняя людям, как питаться, тренироваться и трудиться, чтобы жить дольше и не знать болезней.
Свою последнюю операцию он сделал в возрасте 100 лет. До последних дней консультировал пациентов, наблюдал за работой коллег, писал научные статьи. Умер Федор Углов 22 июня 2008 года в возрасте 104 лет.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанкСоветский хирург, писатель и общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, главный редактор журнала "Вестник хирургии имени И. И. Грекова", академик АМН СССР Федор Григорьевич Углов с сотрудниками кафедры госпитальной хирургии № 2 Первого Ленинградского медицинского института (ныне Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Ивана Павлова)
12 важных правил
Академик Федор Углов, опираясь на собственный опыт и многолетние научные наблюдения, оставил потомкам своеобразный кодекс долголетия — простые, как отмечает "Комсомольская правда", но предельно ясные правила жизни.
- 1.Люби Родину и будь готов ее защищать. Человек без корней не живет долго.
- 2.Люби труд — не только умственный, но и физический.
- 3.Учись владеть собой. В любых обстоятельствах сохраняй стойкость духа.
- 4.Избавься от алкоголя и табака. Все прочие советы окажутся бесполезны, если нарушить это правило.
- 5.Береги семью и умей нести за нее ответственность.
- 6.Следи за весом. Переедание — враг здоровья.
- 7.Будь внимателен на дорогах — сегодня это одна из главных угроз жизни.
- 8.Не откладывай визит к врачу, если есть повод.
- 9.Держи детей подальше от ядов современной культуры — разрушительной музыки и агрессивной рекламы.
- 10.Цени баланс труда и отдыха. Организм устроен так, что без этого он разрушается.
- 11.Бессмертия нет, но продолжительность твоей жизни во многом зависит от тебя самого.
- 12.Делай добро — это основа человеческого существования.
Федор Григорьевич Углов оставил отличную инструкцию, понятную любому поколению. Никаких модных диет и хитрых методик — только дисциплина и честность перед собой.
Хирург академик АМН Федор Григорьевич Углов