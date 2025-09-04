В Белгородской области ищут участников хищения при строительстве укреплений
СК ищет участников хищения при строительстве укреплений в Белгородской области
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следствие ищет соучастников хищения 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Преступление совершено в составе организованной группы, в состав которой входят, в том числе, неустановленные участники, в настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности, установление всех эпизодов преступной деятельности участников организованной группы", - сказано в документах.
По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей.
По делу арестованы Базаров, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
28 февраля, 13:47