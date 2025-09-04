https://ria.ru/20250904/uchastniki-2039530620.html

В Белгородской области ищут участников хищения при строительстве укреплений

В Белгородской области ищут участников хищения при строительстве укреплений - РИА Новости, 04.09.2025

В Белгородской области ищут участников хищения при строительстве укреплений

Следствие ищет соучастников хищения 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров,... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T02:41:00+03:00

2025-09-04T02:41:00+03:00

2025-09-04T02:41:00+03:00

происшествия

курская область

украина

белгородская область

владимир базаров

владимир губарев (писатель)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Следствие ищет соучастников хищения 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений - тетраэдров, установленных в Белгородской области на границе с Украиной, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Преступление совершено в составе организованной группы, в состав которой входят, в том числе, неустановленные участники, в настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности, установление всех эпизодов преступной деятельности участников организованной группы", - сказано в документах. По версии следствия, врио замглавы Курской области Владимир Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, было похищено более 251 миллиона рублей. По делу арестованы Базаров, бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев, а также гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере), обвиняемые арестованы.

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

курская область

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, украина, белгородская область, владимир базаров, владимир губарев (писатель)