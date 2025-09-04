Рейтинг@Mail.ru
Настоятеля храма в Челябинской области осудили за убийство односельчанина
14:35 04.09.2025
Настоятеля храма в Челябинской области осудили за убийство односельчанина
происшествия
челябинская область
россия
убийство
ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Настоятель храма из села Губернское в Челябинской области, обвиняемый в убийстве односельчанина, которого он не менее 15 раз ударил ножом, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе Аргаяшского районного суда. Речь идет об отце Игоре Ефремове, настоятеле храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское. По данным прокуратуры региона, в октябре 2024 года обвиняемый в своем доме распивал спиртные напитки с односельчанином. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый схватил со стола нож и не менее 15 раз ударил им мужчину, отчего тот скончался на месте. Подсудимый ожидал суда под домашним арестом, уточнили в райсуде. "Аргаяшский районный суд… назначил наказание Ефремову в виде лишения свободы на срок 10 лет с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - сказала собеседница агентства. Также судом удовлетворен иск потерпевшей и взыскана компенсация морального вреда с Ефремова в размере 2 миллионов рублей, уточнили в суде. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков ранее пояснял РИА Новости, что настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил пришедшего к нему в дом местного жителя, обороняясь от него, священник был запрещен в служении. Он отмечал, что отец Игорь всегда характеризовался как очень добрый и положительный человек, никогда не имел ни взысканий, ни нареканий.
челябинская область
россия
происшествия, челябинская область, россия, убийство
Происшествия, Челябинская область, Россия, Убийство
Настоятеля храма в Челябинской области осудили за убийство односельчанина

Отец Ефремов из челябинского храма получил 10 лет колонии за убийство земляка

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Настоятель храма из села Губернское в Челябинской области, обвиняемый в убийстве односельчанина, которого он не менее 15 раз ударил ножом, осужден на 10 лет колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе Аргаяшского районного суда.
Речь идет об отце Игоре Ефремове, настоятеле храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское. По данным прокуратуры региона, в октябре 2024 года обвиняемый в своем доме распивал спиртные напитки с односельчанином. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений обвиняемый схватил со стола нож и не менее 15 раз ударил им мужчину, отчего тот скончался на месте. Подсудимый ожидал суда под домашним арестом, уточнили в райсуде.
"Аргаяшский районный суд… назначил наказание Ефремову в виде лишения свободы на срок 10 лет с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда", - сказала собеседница агентства.
Также судом удовлетворен иск потерпевшей и взыскана компенсация морального вреда с Ефремова в размере 2 миллионов рублей, уточнили в суде.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков ранее пояснял РИА Новости, что настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил пришедшего к нему в дом местного жителя, обороняясь от него, священник был запрещен в служении. Он отмечал, что отец Игорь всегда характеризовался как очень добрый и положительный человек, никогда не имел ни взысканий, ни нареканий.
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияУбийство
 
 
