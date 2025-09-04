https://ria.ru/20250904/turtsiya-2039603873.html

"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что случилось с россиянами в Турции

Десятки туристов из России заразились опасной инфекцией в Турции, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Десятки туристов из России заразились опасной инфекцией в Турции, сообщил Telegram-канал SHOT."Как выяснил SHOT, десятки наших сограждан в августе пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, во время отдыха на пляжах Турции", — говорится в публикации.Пострадавшие пожаловались на непрекращающуюся тошноту и высокую температуру.Отмечается, что у людей со слабой иммунной системой эта бактерия может попасть в кровь и вызвать ее заражение. Особую угрозу она представляет для детей, подчеркивается в публикации.В июле в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали журналистам, что распространение бактерий Vibrio, которые могут вызвать холеру, носит сезонный характер, а случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими.

