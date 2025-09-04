https://ria.ru/20250904/turtsiya-2039603873.html
"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что случилось с россиянами в Турции
"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что случилось с россиянами в Турции - РИА Новости, 04.09.2025
"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что случилось с россиянами в Турции
Десятки туристов из России заразились опасной инфекцией в Турции, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:28:00+03:00
2025-09-04T10:28:00+03:00
2025-09-04T10:38:00+03:00
россия
турция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_6e00eda1140b03d4dbd02e2c4b5eef13.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Десятки туристов из России заразились опасной инфекцией в Турции, сообщил Telegram-канал SHOT."Как выяснил SHOT, десятки наших сограждан в августе пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, во время отдыха на пляжах Турции", — говорится в публикации.Пострадавшие пожаловались на непрекращающуюся тошноту и высокую температуру.Отмечается, что у людей со слабой иммунной системой эта бактерия может попасть в кровь и вызвать ее заражение. Особую угрозу она представляет для детей, подчеркивается в публикации.В июле в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали журналистам, что распространение бактерий Vibrio, которые могут вызвать холеру, носит сезонный характер, а случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими.
https://ria.ru/20250721/bakteriya-2030345160.html
https://ria.ru/20250423/onischenko-2013023924.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9064360765fd3a9d3f26982e88ff5a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Россия, Турция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
"Пострадали десятки". СМИ рассказали, что случилось с россиянами в Турции
SHOT: десятки россиян заразились опасной инфекцией на отдыхе в Турции