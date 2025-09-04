https://ria.ru/20250904/turtsija-2039798462.html

Власти Турции отрицают причастность к покушению на израильского министра

Власти Турции отрицают причастность к покушению на израильского министра

АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла утверждения израильских СМИ о якобы причастности страны к планированию покушения на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Служба общей безопасности (ШАБАК) и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду задержали участников ячейки палестинского движения ХАМАС, которые планировали покушение на Бен-Гвира, используя несколько дронов. ШАБАК утверждает, что злоумышленники действовали под руководством командования ХАМАС в Турции. "Упоминание названия нашей страны в новостях о плане покушения на израильского министра в некоторых СМИ Израиля является результатом целенаправленной дезинформационной деятельности против Турции... Известно, что этот вопрос, который подается в израильской прессе как новое событие, на самом деле связан с инцидентом, произошедшим восемь месяцев назад (покушение - ред.). Опять же, заявления захваченных лиц, что они не имеют отношения к Турции, подтверждены властями Красного Креста. Основная цель упомянутой новостной статьи - создать в международном общественном мнении ложное и преднамеренное представление о Турции и тем самым нанести ущерб палестинской политике Турции", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации турецкого президента. Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, неоднократно выступал на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, где расположена третья по значимости святыня мусульманского мира - мечеть Аль-Акса, - что зачастую служит лишь провокацией для палестинцев, а также открыто высказывался против переговоров о прекращении огня в секторе Газа, призывая идти в конфликте с ХАМАС до конца. За свою позицию его объявили персоной нон-грата в Нидерландах, а с начала июня Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия ввели против него санкции за "подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу".

