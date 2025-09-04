https://ria.ru/20250904/turtsija-2039721565.html

В Турции опровергли сообщения о вирусе, вызывающем сепсис

В Турции опровергли сообщения о вирусе, вызывающем сепсис - РИА Новости, 04.09.2025

В Турции опровергли сообщения о вирусе, вызывающем сепсис

Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:08:00+03:00

2025-09-04T17:08:00+03:00

2025-09-04T17:08:00+03:00

турция

стамбул

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d5cf2c1b2a119b5fbec4d8bb33633ed.jpg

АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики. Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия. "Нет, такой ситуации не наблюдается, мы уже неоднократно делали заявления по этому поводу", - заявили в ведомстве. Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру. Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики. Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.

https://ria.ru/20250610/turtsija-2021971028.html

https://ria.ru/20250610/ator-2022016514.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, стамбул, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире