В Турции опровергли сообщения о вирусе, вызывающем сепсис
17:08 04.09.2025
В Турции опровергли сообщения о вирусе, вызывающем сепсис
Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 04.09.2025
турция
стамбул
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики. Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия. "Нет, такой ситуации не наблюдается, мы уже неоднократно делали заявления по этому поводу", - заявили в ведомстве. Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру. Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики. Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.
турция, стамбул, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Турция, Стамбул, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Пролив Босфор в Стамбуле . Архивное фото
АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Сообщения о якобы вирусе, вызывающем сепсис на пляжах Турции не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявили РИА Новости в минздраве республики.
Российские туристы жалуются на странный вирус, который подхватывают на пляжах на курортах Турции. По данным телеканала, речь идет об инфекции, вызванной бактерией Vibrio - она размножается в теплой и соленой воде, а также через моллюсков. Купание в море в турецкой Аланье привело к госпитализации всей семьи из-за предположительно инфекции в морской воде, рассказала ранее РИА Новости гид в Стамбуле Анастасия.
"Нет, такой ситуации не наблюдается, мы уже неоднократно делали заявления по этому поводу", - заявили в ведомстве.
Ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявления специалиста по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale доктора Угура Аферина писала, что отдыхающих на море в Турции призвали быть осторожными в связи с риском заражения опасными бактериями рода Vibrio, одна из которых - Vibrio cholerae - может вызвать холеру.
Роспотребнадзор находится в контакте с минздравом Турции в связи с обнаружением бактерий рода Vibrio на турецких побережьях, сообщило ранее ведомство. Жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на турецких пляжах не поступало, заявляли РИА Новости в свою очередь в минздраве республики.
Кроме того, ранее в Роспотребнадзоре поясняли, что распространение бактерий рода Vibrio носит сезонный характер, случаи заражения вибрионами остаются относительно редкими. В ведомстве уточнили, что некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции, вызванные Vibrio cholerae. Vibrio parahaemolyticus, а также могут приводить к развитию диареи, рвоты, лихорадки. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов и устриц.
ТурцияСтамбулФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
