В РСТ оценили риски вспышки инфекции Vibrio в Турции
Туризм
 
14:08 04.09.2025
В РСТ оценили риски вспышки инфекции Vibrio в Турции
туризм
турция
российский союз туриндустрии (рст)
новости - туризм
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с бактериями рода Vibrio, в Турции не выявлено, заявили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "На основании проведенного анализа можем с уверенностью утверждать, что на текущем этапе никаких признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с Vibrio, не выявлено", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя комитета РСТ по страхованию Кирилла Сгибнева. Он подчеркнул, что обстановка остается стабильной, без поводов для тревоги. По его словам, учитывая схожесть симптоматики инфекций, вызванных Vibrio, с рядом других бактериальных заболеваний, на текущем этапе не представляется возможным выделить такие случаи в статистике обращений как отдельную категорию. "Тем не менее в рамках доступных нам данных была проведена выборка и сопоставительный анализ обращений за аналогичный жаркий период прошлого и текущего года. В выборку включены обращения с установленными диагнозами, относящимися к гастроэнтериту, энтериту, а также общим бактериальным инфекциям. При сравнении процентного соотношения подобных обращений от общего количества кейсов за оба периода увеличения зафиксировано не было", - подчеркнул эксперт. Он также указал, что всплески инфекционных заболеваний в теплое время года - явление не новое и, как правило, обусловлены множеством факторов.
турция, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Турция, Российский союз туриндустрии (РСТ), Новости - Туризм
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с бактериями рода Vibrio, в Турции не выявлено, заявили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"На основании проведенного анализа можем с уверенностью утверждать, что на текущем этапе никаких признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с Vibrio, не выявлено", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя комитета РСТ по страхованию Кирилла Сгибнева.
Он подчеркнул, что обстановка остается стабильной, без поводов для тревоги.
По его словам, учитывая схожесть симптоматики инфекций, вызванных Vibrio, с рядом других бактериальных заболеваний, на текущем этапе не представляется возможным выделить такие случаи в статистике обращений как отдельную категорию.
"Тем не менее в рамках доступных нам данных была проведена выборка и сопоставительный анализ обращений за аналогичный жаркий период прошлого и текущего года. В выборку включены обращения с установленными диагнозами, относящимися к гастроэнтериту, энтериту, а также общим бактериальным инфекциям. При сравнении процентного соотношения подобных обращений от общего количества кейсов за оба периода увеличения зафиксировано не было", - подчеркнул эксперт.
Он также указал, что всплески инфекционных заболеваний в теплое время года - явление не новое и, как правило, обусловлены множеством факторов.
ТуризмТурцияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Новости - Туризм
 
 
