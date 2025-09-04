https://ria.ru/20250904/turtsija-2039666672.html

В РСТ оценили риски вспышки инфекции Vibrio в Турции

В РСТ оценили риски вспышки инфекции Vibrio в Турции - РИА Новости, 04.09.2025

В РСТ оценили риски вспышки инфекции Vibrio в Турции

Признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с бактериями рода Vibrio, в Турции не РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:08:00+03:00

2025-09-04T14:08:00+03:00

2025-09-04T14:08:00+03:00

туризм

турция

российский союз туриндустрии (рст)

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144923/65/1449236556_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9dab13fe324f5540e71b29fb55b4b30d.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с бактериями рода Vibrio, в Турции не выявлено, заявили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "На основании проведенного анализа можем с уверенностью утверждать, что на текущем этапе никаких признаков повышенного риска, устойчивой вспышки либо тенденции к увеличению обращений по инфекциям, потенциально связанным с Vibrio, не выявлено", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя комитета РСТ по страхованию Кирилла Сгибнева. Он подчеркнул, что обстановка остается стабильной, без поводов для тревоги. По его словам, учитывая схожесть симптоматики инфекций, вызванных Vibrio, с рядом других бактериальных заболеваний, на текущем этапе не представляется возможным выделить такие случаи в статистике обращений как отдельную категорию. "Тем не менее в рамках доступных нам данных была проведена выборка и сопоставительный анализ обращений за аналогичный жаркий период прошлого и текущего года. В выборку включены обращения с установленными диагнозами, относящимися к гастроэнтериту, энтериту, а также общим бактериальным инфекциям. При сравнении процентного соотношения подобных обращений от общего количества кейсов за оба периода увеличения зафиксировано не было", - подчеркнул эксперт. Он также указал, что всплески инфекционных заболеваний в теплое время года - явление не новое и, как правило, обусловлены множеством факторов.

https://ria.ru/20250904/turtsiya-2039603873.html

https://ria.ru/20250806/kitay-2033821503.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм