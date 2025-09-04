Рейтинг@Mail.ru
Цивилев рассказал об уровне добыче угля в России
04.09.2025
Цивилев рассказал об уровне добыче угля в России
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Угольная отрасль РФ продолжает демонстрировать уровень добычи на уровне прошлого года, при этом произошло смещение центров добычи в восточном направлении, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Наша угольная отрасль в этом году показывает такие же объемы добычи, как в 2024 году. Конечно, произошло смещение центра добычи в сторону востока, и дальневосточные регионы стали увеличивать объем добычи. Частично упал объем добычи в Кузбассе. Это произошло в связи со смещением рынка на восток", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Цивилев рассказал об уровне добыче угля в России

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Угольная отрасль РФ продолжает демонстрировать уровень добычи на уровне прошлого года, при этом произошло смещение центров добычи в восточном направлении, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Наша угольная отрасль в этом году показывает такие же объемы добычи, как в 2024 году. Конечно, произошло смещение центра добычи в сторону востока, и дальневосточные регионы стали увеличивать объем добычи. Частично упал объем добычи в Кузбассе. Это произошло в связи со смещением рынка на восток", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
