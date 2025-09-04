https://ria.ru/20250904/tsivilev-2039553573.html

В Минэнерго рассказали об ожидании от новых проектов во Вьетнаме

В Минэнерго рассказали об ожидании от новых проектов во Вьетнаме

В Минэнерго рассказали об ожидании от новых проектов во Вьетнаме

Минэнерго России надеется, что с 1 января 2026 года "Зарубежнефть" сможет начать работу над новыми проектами во Вьетнаме, сообщил министр энергетики Сергей... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго России надеется, что с 1 января 2026 года "Зарубежнефть" сможет начать работу над новыми проектами во Вьетнаме, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев."Нашей компанией "Зарубежнефть" подписано соглашение о дополнительных проектах на территории Вьетнама. И зеркально вьетнамской компанией PetroVietnam – на территории РФ. Сейчас готовим все нормативные документы. Очень надеюсь, что в течение двух месяцев мы сделаем всю нормативку, чтобы с 1 января 2026 года мы могли приступить к дополнительным работам", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

