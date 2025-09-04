https://ria.ru/20250904/tsivilev-2039534756.html

Цивилев призвал разрабатывать типовые проекты объектов электрогенерации

Цивилев призвал разрабатывать типовые проекты объектов электрогенерации - РИА Новости, 04.09.2025

Цивилев призвал разрабатывать типовые проекты объектов электрогенерации

Необходимо разрабатывать типовые проекты строительства объектов электрогенерации в России, которые сейчас проектируются индивидуально, заявил министр энергетики РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T03:40:00+03:00

2025-09-04T03:40:00+03:00

2025-09-04T03:40:00+03:00

строительство

россия

владивосток

сергей цивилев

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811346_0:105:3064:1829_1920x0_80_0_0_174be59f6b873f95a149b46a2cdd84af.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо разрабатывать типовые проекты строительства объектов электрогенерации в России, которые сейчас проектируются индивидуально, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "На базе отраслевых проектных институтов мы с вами должны разработать типовые проектные решения", - сказал он, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" и говоря о строительстве объектов электрогенерации. "Это очень важно, это точно так же, как это строил Советский Союз. У нас сейчас каждый проект индивидуальный, и каждый индивидуальный проект заканчивается тем, что надо очень много времени на проектирование. Он становится очень дорогим... и с точки зрения будущих поколений непонятно, почему такие завышенные расходы на строительство объектов генерации", - пояснил чиновник. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/roskongress-2039533980.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

строительство, россия, владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025