04.09.2025
03:40 04.09.2025
Цивилев призвал разрабатывать типовые проекты объектов электрогенерации
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо разрабатывать типовые проекты строительства объектов электрогенерации в России, которые сейчас проектируются индивидуально, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "На базе отраслевых проектных институтов мы с вами должны разработать типовые проектные решения", - сказал он, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" и говоря о строительстве объектов электрогенерации. "Это очень важно, это точно так же, как это строил Советский Союз. У нас сейчас каждый проект индивидуальный, и каждый индивидуальный проект заканчивается тем, что надо очень много времени на проектирование. Он становится очень дорогим... и с точки зрения будущих поколений непонятно, почему такие завышенные расходы на строительство объектов генерации", - пояснил чиновник. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
строительство, россия, владивосток, сергей цивилев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Строительство, Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Сергей Цивилев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Сергей Цивилев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо разрабатывать типовые проекты строительства объектов электрогенерации в России, которые сейчас проектируются индивидуально, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"На базе отраслевых проектных институтов мы с вами должны разработать типовые проектные решения", - сказал он, выступая на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" и говоря о строительстве объектов электрогенерации.
"Это очень важно, это точно так же, как это строил Советский Союз. У нас сейчас каждый проект индивидуальный, и каждый индивидуальный проект заканчивается тем, что надо очень много времени на проектирование. Он становится очень дорогим... и с точки зрения будущих поколений непонятно, почему такие завышенные расходы на строительство объектов генерации", - пояснил чиновник.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В "Росконгрессе" оценили влияние санкций на организацию ВЭФ
СтроительствоРоссияВладивостокСергей ЦивилевДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
