ЦБТ разрабатывает сервис онлайн-продажи энергетиков и российского вина

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Центр биометрических технологий (ЦБТ) разрабатывает сервис дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн, рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий. "ЦБТ совместно с партнёрами готовит к запуску сервис подтверждения возраста при покупке тонизирующих напитков, в том числе – в онлайне. Для дистанционной продажи других категорий товаров, например, российского вина, может использоваться аналогичное технологическое решение", - сказал Поволоцкий. "Однако необходимым условием для запуска доставки вина является не только готовность технологических решений, но и наличие соответствующей нормативной базы", - добавил он. Он отметил, что сейчас в проработке находится соответствующий пилотный проект. Кроме этого сейчас также идет работа над подтверждением возраста по биометрии в офлайне - такой сервис будет применяться в вендингах и на кассах самообслуживания при покупке любых товаров с возрастными ограничениями, добавил Поволоцкий. "На сегодняшний день биометрия – единственный надежный инструмент подтверждения возраста в онлайне. Достоверность проверки возраста достигается за счет интеграции двух государственных систем – ЕБС и ЕСИА. Таким образом, исключается возможность продажи товаров с возрастными ограничениями несовершеннолетним", - заключил Поволоцкий. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

