https://ria.ru/20250904/tsakhal-2039551506.html
Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля
Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля - РИА Новости, 04.09.2025
Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля
Выпущенная из Йемена ракета упала в открытой местности вне территории Израиля, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:15:00+03:00
2025-09-04T06:15:00+03:00
2025-09-04T06:15:00+03:00
в мире
йемен
израиль
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c1065bbe6197d770208b21d6a03b67.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выпущенная из Йемена ракета упала в открытой местности вне территории Израиля, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее израильская армия зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. "Ракета, выпущенная из Йемена, упала в открытой местности за пределами израильской территории", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20250903/zheneva-2039474872.html
йемен
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08101dcc6d5f8a78a53ce7eb0b9b7ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Йемен, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля
ЦАХАЛ: выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля