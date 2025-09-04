Рейтинг@Mail.ru
Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля - РИА Новости, 04.09.2025
06:15 04.09.2025
Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля
Выпущенная из Йемена ракета упала в открытой местности вне территории Израиля, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.09.2025
в мире
йемен
израиль
армия обороны израиля (цахал)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выпущенная из Йемена ракета упала в открытой местности вне территории Израиля, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее израильская армия зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. "Ракета, выпущенная из Йемена, упала в открытой местности за пределами израильской территории", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
йемен
израиль
в мире, йемен, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Йемен, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля

ЦАХАЛ: выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля

Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выпущенная из Йемена ракета упала в открытой местности вне территории Израиля, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее израильская армия зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории.
"Ракета, выпущенная из Йемена, упала в открытой местности за пределами израильской территории", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В миреЙеменИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
