Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля

Выпущенная из Йемена ракета упала в открытой местности вне территории Израиля, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Выпущенная из Йемена ракета упала в открытой местности вне территории Израиля, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее израильская армия зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. "Ракета, выпущенная из Йемена, упала в открытой местности за пределами израильской территории", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

