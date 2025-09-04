https://ria.ru/20250904/tramp-2039793277.html

Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фотографию с Путиным

Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фотографию с Путиным - РИА Новости, 04.09.2025

Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фотографию с Путиным

Президент США Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T23:01:00+03:00

2025-09-04T23:01:00+03:00

2025-09-04T23:49:00+03:00

происшествия

в мире

сша

аляска

дональд трамп

b-2 (northrop grumman b2 spirit)

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039793154_0:93:580:419_1920x0_80_0_0_b9dd1c662d99033e57c031d88bd71ba5.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске.На фотографии они смотрят в небо. Следующим постом глава Белого дома опубликовал группировку из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которая пролетела над президентами в момент совместного фото. На скриншоте присутствует подпись от фотобанка, в которой говорится, что ударная группа "поприветствовала" Путина по прибытии на саммит.В четверг прошла встреча так называемой коалиции желающих в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Американский лидер присоединился к ним по видеосвязи.Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что у них состоялся горячий телефонный разговор. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома уточнило, что Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти.Саммит на АляскеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250904/tramp-2039642676.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html

https://ria.ru/20250904/tramp-2039753759.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, в мире, сша, аляска, дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit), россия, владимир путин, евросоюз