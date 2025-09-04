Рейтинг@Mail.ru
Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фотографию с Путиным
23:01 04.09.2025 (обновлено: 23:49 04.09.2025)
Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил фотографию с Путиным
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске.На фотографии они смотрят в небо. Следующим постом глава Белого дома опубликовал группировку из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которая пролетела над президентами в момент совместного фото. На скриншоте присутствует подпись от фотобанка, в которой говорится, что ударная группа "поприветствовала" Путина по прибытии на саммит.В четверг прошла встреча так называемой коалиции желающих в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Американский лидер присоединился к ним по видеосвязи.Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что у них состоялся горячий телефонный разговор. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома уточнило, что Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти.Саммит на АляскеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп после разговора с лидерами ЕС разместил сделанное на Аляске фото с Путиным

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске.
На фотографии они смотрят в небо. Следующим постом глава Белого дома опубликовал группировку из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США, которая пролетела над президентами в момент совместного фото. На скриншоте присутствует подпись от фотобанка, в которой говорится, что ударная группа "поприветствовала" Путина по прибытии на саммит.
В четверг прошла встреча так называемой коалиции желающих в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Американский лидер присоединился к ним по видеосвязи.
Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что у них состоялся горячий телефонный разговор. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома уточнило, что Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти.
Саммит на Аляске

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
