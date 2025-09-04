Трамп вернул США к стратегии "мира через силу", заявил глава Пентагона
Хегсет: Трамп вернул США к основам нацбезопасности после периода потери курса
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент Дональд Трамп восстановил в американской политике принцип сдерживания "мир через силу", вернув США к основам национальной безопасности после периода "потери курса".
"(Президент США) Рональд Рейган был во многом похож на моего начальника - сосредоточен на базовых принципах, достижение мира через силу. Сегодня президент Трамп вернул Америку на этот путь силы. Он понимает, что сдерживание достигается не уступками, а мощью. Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне... До избрания президента Трампа наша политика национальной безопасности была запутанным хаосом. Мы потеряли ориентиры, и наши враги это заметили", - сказал Хегсет, выступая перед выпускниками офицерской школы в Форт-Беннинге.
Министр отметил, что администрация обеспечит военных всем необходимым для победы. "Президент как верховный главнокомандующий будет обеспечивать вас ресурсами и своим доверием. Я сам это знаю по опыту: единственное, что нужно лейтенанту в бою, - быть уверенным, что командиры стоят за ним и понимают сложность решений", - подчеркнул он.
По словам Хегсета, новая стратегия предполагает отказ от "идеологических экспериментов" и возвращение к высоким стандартам подготовки. "Никаких квот, никакой политической повестки. Только единые требования и принцип - победа любой ценой", - заявил министр.
Он добавил, что решения касательно проведения военных операций должны приниматься "на местах", а не бюрократами в Вашингтоне. "Война требует риска и сложных решений. Мы будем делать всё, чтобы ваши руки не были связаны, а решения принимались командирами, которые понимают угрозу и знают своих людей", - заключил глава оборонного ведомства США.