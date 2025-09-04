Рейтинг@Mail.ru
Трамп вернул США к стратегии "мира через силу", заявил глава Пентагона - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/tramp-2039753759.html
Трамп вернул США к стратегии "мира через силу", заявил глава Пентагона
Трамп вернул США к стратегии "мира через силу", заявил глава Пентагона - РИА Новости, 04.09.2025
Трамп вернул США к стратегии "мира через силу", заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент Дональд Трамп восстановил в американской политике принцип сдерживания "мир через силу", вернув США к основам... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:44:00+03:00
2025-09-04T18:44:00+03:00
в мире
сша
америка
вашингтон (штат)
пит хегсет
дональд трамп
рональд рейган
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент Дональд Трамп восстановил в американской политике принцип сдерживания "мир через силу", вернув США к основам национальной безопасности после периода "потери курса". "(Президент США) Рональд Рейган был во многом похож на моего начальника - сосредоточен на базовых принципах, достижение мира через силу. Сегодня президент Трамп вернул Америку на этот путь силы. Он понимает, что сдерживание достигается не уступками, а мощью. Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне... До избрания президента Трампа наша политика национальной безопасности была запутанным хаосом. Мы потеряли ориентиры, и наши враги это заметили", - сказал Хегсет, выступая перед выпускниками офицерской школы в Форт-Беннинге. Министр отметил, что администрация обеспечит военных всем необходимым для победы. "Президент как верховный главнокомандующий будет обеспечивать вас ресурсами и своим доверием. Я сам это знаю по опыту: единственное, что нужно лейтенанту в бою, - быть уверенным, что командиры стоят за ним и понимают сложность решений", - подчеркнул он. По словам Хегсета, новая стратегия предполагает отказ от "идеологических экспериментов" и возвращение к высоким стандартам подготовки. "Никаких квот, никакой политической повестки. Только единые требования и принцип - победа любой ценой", - заявил министр. Он добавил, что решения касательно проведения военных операций должны приниматься "на местах", а не бюрократами в Вашингтоне. "Война требует риска и сложных решений. Мы будем делать всё, чтобы ваши руки не были связаны, а решения принимались командирами, которые понимают угрозу и знают своих людей", - заключил глава оборонного ведомства США.
https://ria.ru/20250904/tramp-2039642676.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html
сша
америка
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ff8c114c221bc975dbf686d458e71b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, вашингтон (штат), пит хегсет, дональд трамп, рональд рейган, министерство обороны сша
В мире, США, Америка, Вашингтон (штат), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Министерство обороны США
Трамп вернул США к стратегии "мира через силу", заявил глава Пентагона

Хегсет: Трамп вернул США к основам нацбезопасности после периода потери курса

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент Дональд Трамп восстановил в американской политике принцип сдерживания "мир через силу", вернув США к основам национальной безопасности после периода "потери курса".
"(Президент США) Рональд Рейган был во многом похож на моего начальника - сосредоточен на базовых принципах, достижение мира через силу. Сегодня президент Трамп вернул Америку на этот путь силы. Он понимает, что сдерживание достигается не уступками, а мощью. Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне... До избрания президента Трампа наша политика национальной безопасности была запутанным хаосом. Мы потеряли ориентиры, и наши враги это заметили", - сказал Хегсет, выступая перед выпускниками офицерской школы в Форт-Беннинге.
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ рассказали, какой шаг Трамп предпринял из-за России
Вчера, 12:31
Министр отметил, что администрация обеспечит военных всем необходимым для победы. "Президент как верховный главнокомандующий будет обеспечивать вас ресурсами и своим доверием. Я сам это знаю по опыту: единственное, что нужно лейтенанту в бою, - быть уверенным, что командиры стоят за ним и понимают сложность решений", - подчеркнул он.
По словам Хегсета, новая стратегия предполагает отказ от "идеологических экспериментов" и возвращение к высоким стандартам подготовки. "Никаких квот, никакой политической повестки. Только единые требования и принцип - победа любой ценой", - заявил министр.
Он добавил, что решения касательно проведения военных операций должны приниматься "на местах", а не бюрократами в Вашингтоне. "Война требует риска и сложных решений. Мы будем делать всё, чтобы ваши руки не были связаны, а решения принимались командирами, которые понимают угрозу и знают своих людей", - заключил глава оборонного ведомства США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин отказался участвовать в заговоре против Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреСШААмерикаВашингтон (штат)Пит ХегсетДональд ТрампРональд РейганМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала