Власти Вашингтона подали в суд на Трампа после размещения нацгвардии

Власти Вашингтона подали в суд на Трампа после размещения нацгвардии

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Власти Вашингтона подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон, министра обороны Пита Хегсета и другие стороны, требуя признать незаконным размещение нацгвардии в столице, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия."Истец в лице округа Колумбия с уважением просит суд провозгласить, что ответчики действовали в нарушение конституции и федерального законодательства, поскольку развернули войска национальной гвардии для осуществления правоохранительных мер в округе Колумбия без прямого согласия мэра", - указано в иске.Также ответчиками в иске выступают армия США, министр армии Дэниел Дрисколл, министерство юстиции, генпрокурор Пэм Бонди и служба маршалов страны.

