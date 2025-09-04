Рейтинг@Mail.ru
Власти Вашингтона подали в суд на Трампа после размещения нацгвардии - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 04.09.2025 (обновлено: 18:47 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/tramp-2039742857.html
Власти Вашингтона подали в суд на Трампа после размещения нацгвардии
Власти Вашингтона подали в суд на Трампа после размещения нацгвардии - РИА Новости, 04.09.2025
Власти Вашингтона подали в суд на Трампа после размещения нацгвардии
Власти Вашингтона подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон, министра обороны Пита Хегсета и другие стороны, требуя признать незаконным... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:15:00+03:00
2025-09-04T18:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
вашингтон
национальная гвардия сша
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Власти Вашингтона подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон, министра обороны Пита Хегсета и другие стороны, требуя признать незаконным размещение нацгвардии в столице, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия."Истец в лице округа Колумбия с уважением просит суд провозгласить, что ответчики действовали в нарушение конституции и федерального законодательства, поскольку развернули войска национальной гвардии для осуществления правоохранительных мер в округе Колумбия без прямого согласия мэра", - указано в иске.Также ответчиками в иске выступают армия США, министр армии Дэниел Дрисколл, министерство юстиции, генпрокурор Пэм Бонди и служба маршалов страны.
https://ria.ru/20250902/tramp-2039214025.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон, национальная гвардия сша, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон, Национальная гвардия США, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
Власти Вашингтона подали в суд на Трампа после размещения нацгвардии

Вашингтон подал в суд на Трампа и Пентагон после размещения нацгвардии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Власти Вашингтона подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон, министра обороны Пита Хегсета и другие стороны, требуя признать незаконным размещение нацгвардии в столице, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп прокомментировал возможность ввода Нацгвардии в Чикаго
2 сентября, 22:15
"Истец в лице округа Колумбия с уважением просит суд провозгласить, что ответчики действовали в нарушение конституции и федерального законодательства, поскольку развернули войска национальной гвардии для осуществления правоохранительных мер в округе Колумбия без прямого согласия мэра", - указано в иске.
Также ответчиками в иске выступают армия США, министр армии Дэниел Дрисколл, министерство юстиции, генпрокурор Пэм Бонди и служба маршалов страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин отказался участвовать в заговоре против Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампВашингтонНациональная гвардия СШАВооруженные силы СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала