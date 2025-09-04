https://ria.ru/20250904/tramp-2039567012.html

В вопросах урегулирования конфликтов иногда стоит выждать, заявил Трамп

В вопросах урегулирования конфликтов иногда стоит выждать, заявил Трамп - РИА Новости, 04.09.2025

В вопросах урегулирования конфликтов иногда стоит выждать, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе украинского, иногда нужно "выждать". РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:19:00+03:00

2025-09-04T08:19:00+03:00

2025-09-04T08:27:00+03:00

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе украинского, иногда нужно "выждать"."Что ж, приходится это делать", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналиста, приходится ли ему иногда "выжидать".Как сообщает CBS, по словам Трампа, его подход к урегулированию многих дипломатических переговоров требует терпения, даже когда требуется быстрое урегулирование.

https://ria.ru/20250904/tramp-2039566061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп