В вопросах урегулирования конфликтов иногда стоит выждать, заявил Трамп
В вопросах урегулирования конфликтов иногда стоит выждать, заявил Трамп
2025-09-04T08:19:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе украинского, иногда нужно "выждать"."Что ж, приходится это делать", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос журналиста, приходится ли ему иногда "выжидать".Как сообщает CBS, по словам Трампа, его подход к урегулированию многих дипломатических переговоров требует терпения, даже когда требуется быстрое урегулирование.
