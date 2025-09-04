https://ria.ru/20250904/tramp-2039566061.html
Трамп не стал отвечать на вопрос о стремлении получить Нобелевскую премию
Трамп не стал отвечать на вопрос о стремлении получить Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS ушел от ответа на вопрос, стремится ли он получить Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS ушел от ответа на вопрос, стремится ли он получить Нобелевскую премию мира. "Мне нечего на это сказать. Все, что я могу, это завершать войны. Я не стремлюсь ко вниманию", - заявил Трамп.
