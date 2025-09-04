https://ria.ru/20250904/tramp-2039565817.html
Трамп заявил о желании добиться встречи Путина и Зеленского
Трамп заявил о желании добиться встречи Путина и Зеленского
2025-09-04T07:59:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о желании "добиться" встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но оговорился, что они к этой встрече пока не готовы. "Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
