Трамп заявил о желании добиться встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.09.2025
07:59 04.09.2025
Трамп заявил о желании добиться встречи Путина и Зеленского
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о желании "добиться" встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но оговорился, что они к этой встрече пока не готовы. "Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о желании "добиться" встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но оговорился, что они к этой встрече пока не готовы.
"Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
Трамп заявил, что продолжит продвигать мирное урегулирование на Украине
