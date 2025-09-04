https://ria.ru/20250904/tpp-2039540783.html

В ТПП заявили о росте промышленного производства на Дальнем Востоке

В ТПП заявили о росте промышленного производства на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025

В ТПП заявили о росте промышленного производства на Дальнем Востоке

Промышленность Дальнего Востока демонстрирует рост, регион имеет все возможности стать ключевой площадкой для развития торгово-экономических отношений России со РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:35:00+03:00

2025-09-04T04:35:00+03:00

2025-09-04T04:35:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

владивосток

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748282524_0:228:2974:1900_1920x0_80_0_0_f5ef2bd685dd2a3450ab7285428c5bf4.jpg

Владивосток, 4 сен - РИА Новости. Промышленность Дальнего Востока демонстрирует рост, регион имеет все возможности стать ключевой площадкой для развития торгово-экономических отношений России со странами АСЕАН, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Промышленность Дальнего Востока демонстрирует устойчивый рост: в первом полугодии 2025 года индекс промышленного производства достиг 101,8% к аналогичному периоду 2024 года, опередив среднероссийские темпы роста (101,4%) и заняв третье место среди федеральных округов после Центрального и Приволжского", - рассказал он в кулуарах бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ. По его словам, неудивительно, что на этом фоне усиливаются торгово-экономические связи ДФО со странами АСЕАН. "У региона есть все возможности, чтобы стать ключевой площадкой для развития торгово-экономических отношений России с азиатскими странами АСЕАН", - добавил собеседник агентства. Впрочем, для этого, заметил Катырин, "необходимы в том числе нестандартные меры". "Нужно развивать не только сырьевые проекты, но и кластеры по глубокой переработке продукции, ориентированные на экспорт в Азию. Например, центры по производству компонентов для машиностроения, химии или пищевой промышленности - прямо на Дальнем Востоке. Это позволит не просто отправлять сырье, а формировать добавленную стоимость", - подчеркнул глава ТПП РФ . Кроме того, считает он, надо создавать российско-китайские и российско-корейские промышленные парки на территории ДФО, где компании смогут открывать совместные производства "под рынок АСЕАН". "Следует развивать не только железные дороги и морские порты, но и мультимодальные платформы, где бизнес может "забронировать логистику онлайн" - от завода до покупателя в Азии. Такой сервис снизит транзакционные издержки и сделает перевозки предсказуемыми", - заключил Катырин. ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039540612.html

https://ria.ru/20250904/gk-2039540064.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дальний восток, владивосток, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025