Рейтинг@Mail.ru
Титов рассказал о поставках тайских продуктов в Россию - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/titov-2039552222.html
Титов рассказал о поставках тайских продуктов в Россию
Титов рассказал о поставках тайских продуктов в Россию - РИА Новости, 04.09.2025
Титов рассказал о поставках тайских продуктов в Россию
Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50% в 2025 году, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:19:00+03:00
2025-09-04T06:19:00+03:00
россия
таиланд
борис титов
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023812087_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_05b6399deb03f1aae24e34ea6417e218.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50% в 2025 году, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на сессии ВЭФ. "Хотя общий товарооборот пока еще, наверное, не самый великий, но уже только в 2025 году (он вырос - ред.) на 10%. При этом поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50%, что тоже очень радует", - заявил Титов на сессии "Россия-Таиланд". По его словам, Россия и Таиланд могут говорить и о каких-то более сложных технологических продуктах. "У меня была встреча недавно в Нью-Йорке, мы во время форума высокого уровня по устойчивому развитию с министром иностранных дел Таиланда тоже обсуждали возможности, и на первое место вышли наши потенциалы взаимодействия в области новых цифровых технологий", - поделился эксперт. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/minselhoz-2039551917.html
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023812087_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_abdb4d12dfa9643157e1998719fc49e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таиланд, борис титов, вэф-2025
Россия, Таиланд, Борис Титов, ВЭФ-2025
Титов рассказал о поставках тайских продуктов в Россию

Титов: поставки тайских продуктов в Россию в 2025 году выросли на 50%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50% в 2025 году, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на сессии ВЭФ.
"Хотя общий товарооборот пока еще, наверное, не самый великий, но уже только в 2025 году (он вырос - ред.) на 10%. При этом поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50%, что тоже очень радует", - заявил Титов на сессии "Россия-Таиланд".
По его словам, Россия и Таиланд могут говорить и о каких-то более сложных технологических продуктах.
"У меня была встреча недавно в Нью-Йорке, мы во время форума высокого уровня по устойчивому развитию с министром иностранных дел Таиланда тоже обсуждали возможности, и на первое место вышли наши потенциалы взаимодействия в области новых цифровых технологий", - поделился эксперт.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Минсельхоз не фиксирует проблем с топливом для сельхозтехники
06:16
 
РоссияТаиландБорис ТитовВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала