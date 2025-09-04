https://ria.ru/20250904/tezis-2039705951.html

Тезис Путина о переходе к многополярности сбывается, заявил Кобяков

2025-09-04T16:18:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил тезис о неизбежном переходе к многополярности еще на Мюнхенской конференции, теперь он воплощается в жизнь, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Тезис о неизбежном переходе к многополярному мироустройству, который президент России впервые озвучил на Мюнхенской конференции, и который стал шоком для западных лидеров, теперь воплощается в жизнь на наших глазах", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

