Рейтинг@Mail.ru
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 04.09.2025 (обновлено: 09:41 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/taurus--2039578770.html
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине - РИА Новости, 04.09.2025
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал указание скрыть причастность к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:17:00+03:00
2025-09-04T09:41:00+03:00
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7968875d86e1ace9c75286eac53b0c2e.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал указание скрыть причастность к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).По информации СВР, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.По данным ведомства, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали.
https://ria.ru/20250728/posol-2031978266.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6faee5c02ed80cd9f1c2e0d8a2608db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, фридрих мерц
Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Фридрих Мерц
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине

СВР: с поставляемых Украине ракет Taurus удаляют заводскую маркировку

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал указание скрыть причастность к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По информации СВР, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.
По данным ведомства, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Киев разочарован задержкой немецких поставок Taurus, заявил посол
28 июля, 16:26
 
УкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала