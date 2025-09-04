https://ria.ru/20250904/taurus--2039578770.html
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине - РИА Новости, 04.09.2025
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал указание скрыть причастность к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал указание скрыть причастность к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).По информации СВР, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.По данным ведомства, с комплектующих ракет удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали.
украина
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине
