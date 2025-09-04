https://ria.ru/20250904/svr-2039579531.html
В Европе недоумевают по поводу антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР
В Европе недоумевают по поводу антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР - РИА Новости, 04.09.2025
В Европе недоумевают по поводу антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР
Многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Мерца в условиях продвижения диалога России и США по... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:19:00+03:00
2025-09-04T09:19:00+03:00
2025-09-04T09:42:00+03:00
россия
европа
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_db45d794e7989ee0fefe7258fdb7e4cc.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250902/naryshkin-2039021624.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029938051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f5abf21ef1c02bb2c1f73985edfd580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Европа, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Европе недоумевают по поводу антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР
СВР: многие в ЕС недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики Мерца