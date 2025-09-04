Рейтинг@Mail.ru
В Европе недоумевают по поводу антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР
09:19 04.09.2025 (обновлено: 09:42 04.09.2025)
В Европе недоумевают по поводу антироссийской риторики Мерца, заявили в СВР
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", - говорится в сообщении.
© AP Photo / Leon NealКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", - говорится в сообщении.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай
2 сентября, 10:37
 
Россия Европа Украина Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
