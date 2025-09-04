Рейтинг@Mail.ru
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 04.09.2025 (обновлено: 10:19 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/svr-2039578527.html
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР - РИА Новости, 04.09.2025
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР
Политики ФРГ опасаются, что использование крылатых ракет Taurus против России может вызвать ответный удар, а вся территория ФРГ окажется в зоне риска, заявили в РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:16:00+03:00
2025-09-04T10:19:00+03:00
россия
германия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украинский демократический альянс за реформы (удар)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Политики ФРГ опасаются, что использование крылатых ракет Taurus против России может вызвать ответный удар, а вся территория ФРГ окажется в зоне риска, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."Германские политики опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250904/svr-2039577249.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украинский демократический альянс за реформы (удар)
Россия, Германия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР

СВР: ФРГ опасается, что применение ракет Taurus против РФ вызовет ответный удар

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Флаг ФРГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Политики ФРГ опасаются, что использование крылатых ракет Taurus против России может вызвать ответный удар, а вся территория ФРГ окажется в зоне риска, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Германские политики опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска", - говорится в сообщении.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Стремление Мерца к реваншу беспокоит элиты в ФРГ, заявили в СВР
Вчера, 09:12
 
РоссияГерманияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала