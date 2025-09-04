https://ria.ru/20250904/svr-2039578527.html
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР - РИА Новости, 04.09.2025
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР
Политики ФРГ опасаются, что использование крылатых ракет Taurus против России может вызвать ответный удар, а вся территория ФРГ окажется в зоне риска, заявили в РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:16:00+03:00
2025-09-04T09:16:00+03:00
2025-09-04T10:19:00+03:00
россия
германия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украинский демократический альянс за реформы (удар)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Политики ФРГ опасаются, что использование крылатых ракет Taurus против России может вызвать ответный удар, а вся территория ФРГ окажется в зоне риска, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."Германские политики опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250904/svr-2039577249.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украинский демократический альянс за реформы (удар)
Россия, Германия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР
СВР: ФРГ опасается, что применение ракет Taurus против РФ вызовет ответный удар