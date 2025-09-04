https://ria.ru/20250904/svr-2039578527.html

Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР

Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР - РИА Новости, 04.09.2025

Немецкие политики опасаются использования ракет против России, узнала СВР

Политики ФРГ опасаются, что использование крылатых ракет Taurus против России может вызвать ответный удар, а вся территория ФРГ окажется в зоне риска, заявили в РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T09:16:00+03:00

2025-09-04T09:16:00+03:00

2025-09-04T10:19:00+03:00

россия

германия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украинский демократический альянс за реформы (удар)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Политики ФРГ опасаются, что использование крылатых ракет Taurus против России может вызвать ответный удар, а вся территория ФРГ окажется в зоне риска, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."Германские политики опасаются, что использование "Таурусов" может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250904/svr-2039577249.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украинский демократический альянс за реформы (удар)