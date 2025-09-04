Рейтинг@Mail.ru
Британец принял православие и отправился на СВО сражаться на стороне России - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/svo-2039789954.html
Британец принял православие и отправился на СВО сражаться на стороне России
Британец принял православие и отправился на СВО сражаться на стороне России - РИА Новости, 04.09.2025
Британец принял православие и отправился на СВО сражаться на стороне России
Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России. Его историю опубликовал Telegram-канал RT. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:43:00+03:00
2025-09-04T22:43:00+03:00
россия
европа
польша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России. Его историю опубликовал Telegram-канал RT."В России, многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы последнюю рубашку с себя снять. Не могу сказать, чтобы я с таким сталкивался в какой-либо другой стране. Я побывал в большинстве стран Европы и Азии", — рассказал он.По словам мужчины, в него там скорее плюнули бы, чем стали помогать."На моей родине жизнь кажется пустой и не имеет смысла", — признался британец.При этом, он добавил, что его в России привлекло православие, с которым его познакомил лучший друг."Конфликт идет уже десять с лишним лет. Конечно, я могу погибнуть, но верю, что такая жертва будет не напрасной", — заключил он.Ранее бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону РФ, в разговоре с РИА Новости призвал поляков не воевать на стороне ВСУ.
https://ria.ru/20250903/putin-2039444050.html
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039723099.html
https://ria.ru/20250825/naemnik-2037352175.html
россия
европа
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, польша, вооруженные силы украины
Россия, Европа, Польша, Вооруженные силы Украины
Британец принял православие и отправился на СВО сражаться на стороне России

RT: житель Великобритании принял православие и отправился на СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России. Его историю опубликовал Telegram-канал RT.
России, многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы последнюю рубашку с себя снять. Не могу сказать, чтобы я с таким сталкивался в какой-либо другой стране. Я побывал в большинстве стран Европы и Азии", — рассказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
3 сентября, 17:04
По словам мужчины, в него там скорее плюнули бы, чем стали помогать.
"На моей родине жизнь кажется пустой и не имеет смысла", — признался британец.
При этом, он добавил, что его в России привлекло православие, с которым его познакомил лучший друг.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Журналист раскрыл, как Россия веками "пугала" Запад
Вчера, 17:31
"Конфликт идет уже десять с лишним лет. Конечно, я могу погибнуть, но верю, что такая жертва будет не напрасной", — заключил он.
Ранее бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону РФ, в разговоре с РИА Новости призвал поляков не воевать на стороне ВСУ.
Наемники, воюющие за ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Бывший наемник призвал поляков не воевать на стороне ВСУ
25 августа, 04:48
 
РоссияЕвропаПольшаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала