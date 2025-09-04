https://ria.ru/20250904/svo-2039789954.html

Британец принял православие и отправился на СВО сражаться на стороне России

россия

европа

польша

вооруженные силы украины

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Британец принял православие и отправился на СВО на стороне России. Его историю опубликовал Telegram-канал RT."В России, многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы последнюю рубашку с себя снять. Не могу сказать, чтобы я с таким сталкивался в какой-либо другой стране. Я побывал в большинстве стран Европы и Азии", — рассказал он.По словам мужчины, в него там скорее плюнули бы, чем стали помогать."На моей родине жизнь кажется пустой и не имеет смысла", — признался британец.При этом, он добавил, что его в России привлекло православие, с которым его познакомил лучший друг."Конфликт идет уже десять с лишним лет. Конечно, я могу погибнуть, но верю, что такая жертва будет не напрасной", — заключил он.Ранее бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек, перешедший на сторону РФ, в разговоре с РИА Новости призвал поляков не воевать на стороне ВСУ.

