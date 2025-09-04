https://ria.ru/20250904/svo-2039638001.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 70 боевиков в зоне действий "Днепра"

2025-09-04T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, 11 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

