ВСУ за сутки потеряли свыше 70 боевиков в зоне действий "Днепра"
2025-09-04T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, 11 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
запорожская область
херсонская область
запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
