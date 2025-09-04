Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 70 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 04.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 04.09.2025 (обновлено: 12:10 04.09.2025)
ВСУ за сутки потеряли свыше 70 боевиков в зоне действий "Днепра"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, 11 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 70 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, 11 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
Вчера, 12:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
