Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также уничтожили до 440 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг.
2025-09-04T12:09:00+03:00
2025-09-04T12:09:00+03:00
2025-09-04T12:16:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также уничтожили до 440 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Грузское, Сухой Яр, Анновка, Димитров, Родинское, Красноармейск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
