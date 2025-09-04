Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 04.09.2025 (обновлено: 12:16 04.09.2025)
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также уничтожили до 440 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также уничтожили до 440 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Грузское, Сухой Яр, Анновка, Димитров, Родинское, Красноармейск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также уничтожили до 440 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Грузское, Сухой Яр, Анновка, Димитров, Родинское, Красноармейск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2025
