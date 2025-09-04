https://ria.ru/20250904/svo-2039637909.html

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также уничтожили до 440 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:09:00+03:00

2025-09-04T12:09:00+03:00

2025-09-04T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

красный лиман

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также уничтожили до 440 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в четверг."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Удачное, Грузское, Сухой Яр, Анновка, Димитров, Родинское, Красноармейск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039392968.html

красноармейск

донецкая народная республика

красный лиман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф)