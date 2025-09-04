https://ria.ru/20250904/svo-2039637287.html

ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.09.2025

ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера"

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Чернацкое, Алексеевка, Юнаковка, Храповщина, Кондратовка и Варачино Сумской области."На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.

2025

