ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 04.09.2025 (обновлено: 12:13 04.09.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера"
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Чернацкое, Алексеевка, Юнаковка, Храповщина, Кондратовка и Варачино Сумской области."На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 180 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Чернацкое, Алексеевка, Юнаковка, Храповщина, Кондратовка и Варачино Сумской области.
"На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сводке министерства.
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сумская областьВооруженные силы РФ
 
 
