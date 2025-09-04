https://ria.ru/20250904/sumy-2039707311.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Новый взрыв прогремел в четверг городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в четверг городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг телеканал сообщал о взрыве в Сумах. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

