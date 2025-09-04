https://ria.ru/20250904/sumy-2039661325.html

Сумы частично обесточены после взрывов

Часть города Сумы и Сумского района на Украине обесточены после взрывов, сообщает в четверг энергокомпания "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Часть города Сумы и Сумского района на Украине обесточены после взрывов, сообщает в четверг энергокомпания "Сумыоблэнерго". Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал о взрывах в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Частично обесточен областной центр и часть Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. В компании уточнили, что причиной стало повреждение критической инфраструктуры города Сумы. На данный момент энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

