Сумы частично обесточены после взрывов
Сумы частично обесточены после взрывов - РИА Новости, 04.09.2025
Сумы частично обесточены после взрывов
04.09.2025
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Часть города Сумы и Сумского района на Украине обесточены после взрывов, сообщает в четверг энергокомпания "Сумыоблэнерго". Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал о взрывах в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Частично обесточен областной центр и часть Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. В компании уточнили, что причиной стало повреждение критической инфраструктуры города Сумы. На данный момент энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Сумы частично обесточены после взрывов
