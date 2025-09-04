Рейтинг@Mail.ru
Сумы частично обесточены после взрывов - РИА Новости, 04.09.2025
13:50 04.09.2025
Сумы частично обесточены после взрывов
в мире
сумы
украина
сумская область
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Часть города Сумы и Сумского района на Украине обесточены после взрывов, сообщает в четверг энергокомпания "Сумыоблэнерго". Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал о взрывах в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Частично обесточен областной центр и часть Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. В компании уточнили, что причиной стало повреждение критической инфраструктуры города Сумы. На данный момент энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
сумы
украина
сумская область
в мире, сумы, украина, сумская область
В мире, Сумы, Украина, Сумская область
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Часть города Сумы и Сумского района на Украине обесточены после взрывов, сообщает в четверг энергокомпания "Сумыоблэнерго".
Украинский телеканал "Общественное" ранее в четверг сообщал о взрывах в Сумской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
"Частично обесточен областной центр и часть Сумского района", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
В компании уточнили, что причиной стало повреждение критической инфраструктуры города Сумы. На данный момент энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
