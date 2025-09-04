Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-владельцу банка "Югра" Хотину
17:32 04.09.2025 (обновлено: 17:38 04.09.2025)
Суд продлил арест экс-владельцу банка "Югра" Хотину
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, ранее он был осужден на 9 лет за растрату, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Хотина Алексея Юрьевича на срок 3 месяца", - сообщили в суде В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ. Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 года, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. Также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
происшествия, москва, россия, югра, агентство по страхованию вкладов, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Югра, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин в зале суда
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин в зале суда
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему владельцу лопнувшего банка "Югра" Алексею Хотину по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, ранее он был осужден на 9 лет за растрату, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Хотина Алексея Юрьевича на срок 3 месяца", - сообщили в суде
В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ.
Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 года, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. Также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей.
Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
ПроисшествияМоскваРоссияЮграАгентство по страхованию вкладовМосковский городской суд
 
 
