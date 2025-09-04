https://ria.ru/20250904/sud-2039706600.html

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры

04.09.2025

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры - РИА Новости, 04.09.2025

Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры

Ханты-Мансийский районный суд продлил до 14 ноября арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову в рамках дела о получении взятки в размере не... РИА Новости, 04.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Ханты-Мансийский районный суд продлил до 14 ноября арест бывшему первому замгубернатора Югры Алексею Шипилову в рамках дела о получении взятки в размере не менее 7,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Ханты-Мансийским районным судом рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Шипилову Алексею Викторовичу. Заслушав стороны, исследовав представленные материалы, суд оставил меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения на срок до 14 ноября", – говорится в сообщении. По данным СК РФ, бывший первый заместитель губернатора ХМАО был задержан 14 февраля, следователи возбудили против него уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также он дал незаконные указания главе одного из муниципалитетов региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в управляющую компанию и общем покровительстве. "Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, уточняли РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении. Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.

россия

