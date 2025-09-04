Рейтинг@Mail.ru
Рютте ответил на вопрос о китайской угрозе - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 04.09.2025 (обновлено: 11:33 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/strany-partnery-2039622084.html
Рютте ответил на вопрос о китайской угрозе
Рютте ответил на вопрос о китайской угрозе - РИА Новости, 04.09.2025
Рютте ответил на вопрос о китайской угрозе
Действие статьи о коллективной обороне не будет расширено на страны-партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил генсек НАТО Марк Рютте во время... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:16:00+03:00
2025-09-04T11:33:00+03:00
марк рютте
нато
китай
в мире
прага
тайвань
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_0:79:3062:1801_1920x0_80_0_0_fb2783b9488189b925fdf2d6cc4b3d80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Действие статьи о коллективной обороне не будет расширено на страны-партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Праге на вопрос об "угрозе" Китая."Я не думаю, что мы распространим действие статьи 5 на Индо-Тихоокеанский регион. Я не думаю, что это произойдет. Но мы видим, что благодаря сотрудничеству с НАТО четыре страны Индо-Тихоокеанского региона, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, становятся все сильнее и сильнее. Если Китай однажды решит напасть на Тайвань, этим нападением дело не ограничится", - ответил он на вопрос об "угрозе" Китая.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250904/rjutta-2039621167.html
китай
прага
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036232224_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_04d48d8d9575335d3de8e600fcd55f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марк рютте, нато, китай, в мире, прага, тайвань, нэнси пелоси
Марк Рютте, НАТО, Китай, В мире, Прага, Тайвань, Нэнси Пелоси
Рютте ответил на вопрос о китайской угрозе

Рютте: коллективная оборона НАТО не охватит страны-партнеры Азиатского региона

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Действие статьи о коллективной обороне не будет расширено на страны-партнеры НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Праге на вопрос об "угрозе" Китая.
"Я не думаю, что мы распространим действие статьи 5 на Индо-Тихоокеанский регион. Я не думаю, что это произойдет. Но мы видим, что благодаря сотрудничеству с НАТО четыре страны Индо-Тихоокеанского региона, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия, становятся все сильнее и сильнее. Если Китай однажды решит напасть на Тайвань, этим нападением дело не ограничится", - ответил он на вопрос об "угрозе" Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Рютте призвал страны НАТО увеличить число систем ПВО и ПРО
Вчера, 11:14
 
Марк РюттеНАТОКитайВ миреПрагаТайваньНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала