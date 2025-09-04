https://ria.ru/20250904/strany-2039550959.html
Страны Балтии перестали обвинять Россию в незаконном промысле
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Страны Балтии перестали обвинять Россию в незаконном рыбном промысле в Балтийском море, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме. Летом прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Уточнялось, что страны дали совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза отреагировать на это. Осенью Шестаков так комментировал РИА Новости эти обвинения: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять Россию. "Мы никогда не обращали внимание на то, что они заявляли. Мы действуем согласно нашему научному подходу, как и всегда. …Состояние хорошее. Мы каких-то других сигналов или каких-то обращений от ЕС не слышали больше", - сказал глава Росрыболовства. Он добавил, что Росрыболовство оценивает состояние запасов и дает столько выловить рыбакам, чтобы не подорвать запас. "Запас стабильный в Балтийском море: рыбаки добывают его и осваивают", - заверил Шестаков. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
