Греф рассказал об ожиданиях от ключевой ставки
2025-09-04T06:04:00+03:00
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк россии
восточный экономический форум (вэф)
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на конец года на уровне 14%, но для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже, об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."По нашим оценкам, которые мы используем внутри на конец года, ставка будет примерно на 14 процентных пунктов. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже", - сказал он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
