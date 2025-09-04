https://ria.ru/20250904/ssha-2039781453.html

США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США могут вернуть своих военных на территорию Эквадора в случае поступления соответствующего запроса от властей республики, заявил в четверг американский госсекретарь Марко Рубио. "Эквадор - это суверенное государство. Ему нужно будет пригласить нас… Если они пригласят нас вернуться, то мы очень серьезно это обдумаем", - сообщил Рубио на пресс-конференции в Кито. Государственный секретарь напомнил, что американские военные находились в Эквадоре до 2009 года, и отметил, что США рассматривают республику в качестве союзника в "очень стратегической части мира".

