США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио
США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио - РИА Новости, 04.09.2025
США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио
04.09.2025
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США могут вернуть своих военных на территорию Эквадора в случае поступления соответствующего запроса от властей республики, заявил в четверг американский госсекретарь Марко Рубио. "Эквадор - это суверенное государство. Ему нужно будет пригласить нас… Если они пригласят нас вернуться, то мы очень серьезно это обдумаем", - сообщил Рубио на пресс-конференции в Кито. Государственный секретарь напомнил, что американские военные находились в Эквадоре до 2009 года, и отметил, что США рассматривают республику в качестве союзника в "очень стратегической части мира".
США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио
Рубио: США вернут военных в Эквадор в случае запроса от властей республики