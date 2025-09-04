Рейтинг@Mail.ru
США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио
21:04 04.09.2025
США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио
США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио - РИА Новости, 04.09.2025
США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио
США могут вернуть своих военных на территорию Эквадора в случае поступления соответствующего запроса от властей республики, заявил в четверг американский... РИА Новости, 04.09.2025
в мире
сша
эквадор
кито
марко рубио
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США могут вернуть своих военных на территорию Эквадора в случае поступления соответствующего запроса от властей республики, заявил в четверг американский госсекретарь Марко Рубио. "Эквадор - это суверенное государство. Ему нужно будет пригласить нас… Если они пригласят нас вернуться, то мы очень серьезно это обдумаем", - сообщил Рубио на пресс-конференции в Кито. Государственный секретарь напомнил, что американские военные находились в Эквадоре до 2009 года, и отметил, что США рассматривают республику в качестве союзника в "очень стратегической части мира".
в мире, сша, эквадор, кито, марко рубио
В мире, США, Эквадор, Кито, Марко Рубио
США могут вернуть своих военных в Эквадор, заявил Рубио

Рубио: США вернут военных в Эквадор в случае запроса от властей республики

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США могут вернуть своих военных на территорию Эквадора в случае поступления соответствующего запроса от властей республики, заявил в четверг американский госсекретарь Марко Рубио.
"Эквадор - это суверенное государство. Ему нужно будет пригласить нас… Если они пригласят нас вернуться, то мы очень серьезно это обдумаем", - сообщил Рубио на пресс-конференции в Кито.
Государственный секретарь напомнил, что американские военные находились в Эквадоре до 2009 года, и отметил, что США рассматривают республику в качестве союзника в "очень стратегической части мира".
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Эквадоре захотели разместить военную базу США
15 марта, 17:26
 
