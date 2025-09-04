https://ria.ru/20250904/ssha-2039773181.html

Пентагон не ведет учета 95 процентов боеприпасов на складах подрядчиков

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Министерство обороны США не ведет надлежащего учета почти 95% боеприпасов, находящихся на объектах подрядчиков, включая ракеты Javelin и Stinger, говорится в опубликованном в четверг докладе Счетной палаты (GAO), выполняющей функции ведущего регулятора американских правительственных ведомств."Мы установили, что армия не обеспечила надлежащий учет примерно 95% боеприпасов, находящихся на объектах подрядчиков, по состоянию на июль 2024 года", — говорится в отчете.Аудит показал, что армия сначала заявляла о хранении боеприпасов у подрядчиков на пяти объектах, однако впоследствии выяснилось, что они находятся лишь на двух. Из 94 проверенных записей 89 оказались внесены в систему учета с ошибками.GAO указала, что у Пентагона не было ни отлаженного процесса, ни четких правил для учета и отчетности по боеприпасам у подрядчиков. Это, по словам аудиторов, "увеличивает риск искажений в отчетности и мешает руководству и конгрессу принимать обоснованные решения".Счетная палата рекомендовала армии наладить процедуры для своевременного внесения всех операций с боеприпасами в систему учета и хранить подтверждающую документацию.

сша

