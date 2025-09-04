Рейтинг@Mail.ru
17:41 04.09.2025 (обновлено: 17:55 04.09.2025)
Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США
Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров, ...то мы примем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на этот отказ двигаться вперед. Об этом же сказал президент (США Дональд - ред.) Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Yves Herman
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров, ...то мы примем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на этот отказ двигаться вперед. Об этом же сказал президент (США Дональд - ред.) Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
