Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США

Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США - РИА Новости, 04.09.2025

Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США

Так называемая "коалиция желающих" совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине, заявил... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:41:00+03:00

2025-09-04T17:41:00+03:00

2025-09-04T17:55:00+03:00

в мире

украина

сша

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров, ...то мы примем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на этот отказ двигаться вперед. Об этом же сказал президент (США Дональд - ред.) Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

украина

сша

2025

Новости

в мире, украина, сша