Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США
Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США - РИА Новости, 04.09.2025
Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США
Так называемая "коалиция желающих" совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине, заявил... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:41:00+03:00
2025-09-04T17:41:00+03:00
2025-09-04T17:55:00+03:00
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" совместно с США согласовали введение дополнительных санкций против России в случае отсутствия прогресса по Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров, ...то мы примем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на этот отказ двигаться вперед. Об этом же сказал президент (США Дональд - ред.) Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США
