Рейтинг@Mail.ru
США в июле нарастили импорт из Евросоюза - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/ssha-2039700615.html
США в июле нарастили импорт из Евросоюза
США в июле нарастили импорт из Евросоюза - РИА Новости, 04.09.2025
США в июле нарастили импорт из Евросоюза
США в июле, несмотря на действие импортных пошлин, нарастили импорт из Евросоюза - почти до 47 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:54:00+03:00
2025-09-04T15:54:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США в июле, несмотря на действие импортных пошлин, нарастили импорт из Евросоюза - почти до 47 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С Евросоюзом удалось заключить соглашение только в конце июля. Согласно данным американского ведомства, США в середине лета ввезли товаров из ЕС на 46,9 миллиарда долларов против 45,7 миллиарда долларов в июне (рост на 2,6%). При этом экспорт самих Штатов в страны Евросоюза в июле, наоборот, немного сократился - на 2,2%, до 35 миллиардов долларов. В результате торговый дефицит США с ЕС расширился до 11,9 миллиарда долларов с 9,9 миллиарда в начале лета.
https://ria.ru/20250821/poshliny-2036726844.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
США в июле нарастили импорт из Евросоюза

США в июле нарастили импорт из ЕС почти до $47 млрд

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США в июле, несмотря на действие импортных пошлин, нарастили импорт из Евросоюза - почти до 47 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С Евросоюзом удалось заключить соглашение только в конце июля.
Согласно данным американского ведомства, США в середине лета ввезли товаров из ЕС на 46,9 миллиарда долларов против 45,7 миллиарда долларов в июне (рост на 2,6%).
При этом экспорт самих Штатов в страны Евросоюза в июле, наоборот, немного сократился - на 2,2%, до 35 миллиардов долларов.
В результате торговый дефицит США с ЕС расширился до 11,9 миллиарда долларов с 9,9 миллиарда в начале лета.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ЕС отменит пошлины на промышленные товары из США
21 августа, 14:32
 
СШАКитайДональд ТрампЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала