США в июле нарастили импорт из Евросоюза

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США в июле, несмотря на действие импортных пошлин, нарастили импорт из Евросоюза - почти до 47 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнерами, включая ЕС. С Евросоюзом удалось заключить соглашение только в конце июля. Согласно данным американского ведомства, США в середине лета ввезли товаров из ЕС на 46,9 миллиарда долларов против 45,7 миллиарда долларов в июне (рост на 2,6%). При этом экспорт самих Штатов в страны Евросоюза в июле, наоборот, немного сократился - на 2,2%, до 35 миллиардов долларов. В результате торговый дефицит США с ЕС расширился до 11,9 миллиарда долларов с 9,9 миллиарда в начале лета.

